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貓控注意！全台首間7-11貓咪主題店「貓福珊迪」亮相，限定商品與各式打卡點不能錯過

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自7-11臉書粉專
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貓控注意！全台首家迷人的7-11貓咪主題店隆重登場，「貓福珊迪」化身鯊魚造型全面進攻7-11，位置就設在台北中正區，貓控準備好了嗎？

圖／取自7-11臉書粉專
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圖／取自7-11臉書粉專
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首間7-11貓咪主題店保證引爆話題，「貓福珊迪」以鯊魚造型為靈感變裝登場！店內設有貓咪主題櫃，燈光裝飾增添了溫馨的氛圍，不僅如此，牆上隨處可見可愛的貓腳印和小鯊魚，令人眼前一亮。入口處巨大的燈箱讓人心底融化，簡直太可愛了！還有多款限量商品包括造型娃娃、車用商品、飲料提袋、杯墊、鑰匙圈、零錢包和小夜燈等，應有盡有，一定要搶了啦！

圖／取自7-11臉書粉專
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圖／取自7-11臉書粉專
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除了限定商品外，主題店各區簡直都是拍照打卡點，不論冰箱陳列、用餐桌椅甚至廁所等都是貓咪圖案，滿足貓迷們的消費體驗。無論是貓迷還是7-11愛好者，都不能錯過了，快到貓福珊迪主題店一探究竟吧！

圖／取自7-11臉書粉專
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圖／取自7-11臉書粉專
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7-ELEVEN貓福珊迪主題店

地址：100台北市中正區開封街一段42號1樓

圖／取自7-11臉書粉專
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