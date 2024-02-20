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京都舞技「Yojiya Cafe 」推4款草莓甜點1次看！首推可麗餅與聖代

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
翻攝自Yojiya Cafe 官網
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京都的「Yojiya Cafe 」是受到日本女性普遍歡迎咖啡廳，近日推出了一系列夢幻的草莓季甜點，以應景草莓盛產季節。這些甜點造型鮮豔精緻，絕對會讓愛不釋手，過去也吸引了許多女性遊客前來打卡。

翻攝自Yojiya Cafe 官網
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Yojiya其實是一個來自京都的化妝品品牌，不僅以許多名勝古蹟和抹茶點心聞名，旗下創立的咖啡廳Yojiya Cafe也成為了京都不可錯過的熱門地點。

翻攝自Yojiya Cafe 官網
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目前也逐漸設立許多分店，並推出了多種季節性餐點，讓顧客們一年四季都能品嚐到不同的驚喜。因應正值草莓盛產的季節，Yojiya Cafe 一次推出了系列4款的草莓系列甜點。

翻攝自Yojiya Cafe 官網
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首推外帶限定的「舞伎娃娃草莓可麗餅」，從外觀到內裝都充滿了少女夢幻感，粉紅色餅皮中夾著新鮮的草莓和濃郁的鮮奶油，再裝飾著一塊粉色的舞伎娃娃造型餅乾，絕對是視覺和味覺的雙重享受。

翻攝自Yojiya Cafe 官網
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另一款「舞伎娃娃草莓蛋糕聖代杯」則是以透明的高腳杯盛裝，層層堆疊著草莓、草莓果醬、海綿蛋糕和鮮奶油，還有草莓粉末勾勒出舞伎娃娃的臉部，看起來更加迷人可口。

翻攝自Yojiya Cafe 官網
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其他還有「舞伎娃娃草莓卡布奇諾」和「舞伎娃娃草莓杯甜點」等甜點也同樣吸引人，無論是外觀還是口感，都是一場甜蜜的享受。今年全新此次的再次推出，去日本遊玩一定不能錯過了啦！

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