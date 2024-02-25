知床半島、羅臼秋日 2024北海道最北端三天兩夜之旅

跟著 LittleGiant 於 2024-10-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 17 個景點，其中包含 天に続く道展望台、知床自然中心、知床峠展望台。

一直對於北海道的雪有著深刻的回憶及印象

這次想探究北海道的秋天究竟是什麼模樣

時常在網路上看到分享東京、京都、大阪等台灣人愛去的知名景點賞楓

但反而比較少看到北海道賞楓的資訊

雖然這次因為氣候的關係，是秋天微冷的氣溫，

楓葉還不到紅，是轉黃的時節，但整個山林充斥著不同色彩

也是體驗北海道最北端知床不同的美!

說道知床大家最熟悉的應該是熊!

因為人煙稀少，自然成了大自然最好的孕育點

很希望有機會可以遠遠遠的看到熊!

也因為氣溫的關係，熊的冬眠也延後了

也讓我們有機會碰上許多野生動物!

真的是非常精采的旅程

有機會2、3月去則是流冰的季節

與俄羅斯中間隔著的鄂霍次克海冰融後變成流冰

隨著洋流漂到日本最北端

體驗流冰、流冰漫步，跳入冰冷的海水中更是這裡的一大特色遊程!

第 1 天

天に続く道展望台 | 1 小時

我們從北海道旭川租車，中間停留在美瑛、富良野，再往知床半島前進

中間有個知名的展望台天に続く道展望台，其實他是一條超級長的道路

長到你看不到終點，又有天堂之路之稱，道路不是一路平順而是起伏起伏非常特別

整條路上幾乎不見一台車，在路上奔跑拍攝的畫面當然也不能錯過

終點則是擺著這條道路的名字

是一條全長28.1公里的天堂路，從終點看下去真的是非常震撼呢!有經過一定要過來看看

不要錯過了!

知床自然中心 | 1 小時

自然中心裡面可以用餐也可以取得相關的知床半島旅遊相關資訊

也有一些特殊的擬真動物擺設、重要的是居然有賣北海道知名咖啡baristart coffee

還可以享用他們製作的甜點、餐點

另外也有提供租賃專門走五湖步道的特殊鞋子等用品!

知床峠展望台 | 10 分鐘

知床五湖也是來到知床半島必訪的景點，是世界自然遺產

但因為季節月份的不同開放的時間、是否需要嚮導帶隊規定也都不一致

如果遇上熊出沒，當天更可能直接關閉園區

不過不用擔心的是如果是走木棧道純步道(全長800公尺)，因為都有安全措施

還是可以進去走走看看景觀，只是就無法實際貼近自然景觀，在湖泊旁步道遊走

資訊:

知床五湖

一、木製的高架路

免費

4月20日～7月31日：8:00~18:30

8月1日～9月15日：7:30~18:30

9月16日～30日：7:30~18:00

10月1日～20日：7:30~17:30

10月21日～31日：8:30~17:00

11月1日～8日：8:30~16:30

閉園：11月9日～4月上旬

二、自然步道

開園～5月9日、8月1日～閉園：的遊客要事先聽本地的嚮導講解說明

票價：大人（12歲及以上）250日圓 / 孩子（0至11歲）100日圓

5月10日～7月31日：（2～5湖）由註冊的本地嚮導帶領遊客，遊客都要參加旅遊金額

票價:大人（12歲及以上）3,500日圓 / 孩子（6至11歲）1,500日圓

4月1日～7月31日：8:00~18:00

8月1日～31日：7:30~18:00

9月1日～15日：7:30~17:30

9月16日～30日：7:30~17:00

10月1日～20日：7:30~16:30

10月21日～11月8日：8:30~16:00

閉園：11月9日～4月上旬

Shiokaze潮風 | 1 小時

Shiokaze潮風是一間知床半島上的餐廳

專賣日式料理，知床能吃的餐廳真的不多，食材更是珍貴

想買東西自己煮都還沒有甚麼超商能夠採買

只有兩家便利商店，所以有好吃的餐廳都要珍惜

意外的我覺得價格沒有特別貴

一定要來份他們的生魚片，都是其他地方吃不到的魚種

非常新鮮也處理得很好!鮮甜感來形容最洽到不過

另外也可以點日式餐食，主食是魚的都還不錯!

歐龍寇岩オロンコ岩 | 1 小時

我們分別去了歐龍寇岩オロンコ岩兩次!一次是白天去爬(他是一個步道)欣賞鄂霍次克海

一次是晚上摸黑去拍星空，幸運地拍到滿天星斗，還遇上可愛的野生狐狸

知床八景之一的歐龍寇岩是早期住在這地區的原住民歐龍寇Orok族又稱UILTA命名的

是個高度約60公尺的巨石，爬到石頭頂端平坦的地方可以眺望鄂霍次克海，風還蠻大的

宇登呂港 | 1 小時

歐龍寇岩是欣賞整個宇登呂港最佳的地點

我們也有實際去宇登呂港看看漁船捕到鮭魚如何處理的畫面

滿滿的海鷗圍繞著在吃鮭魚也是超級壯觀的!

Iruka Hotel | 1 小時

如果來到知床半島你會發現住宿選項真的不多，如果想要節省預算

有不想住太差的，很推薦入住這間Iruka Hotel，就在海邊旁

我們住這間兩晚，房間超級大，還可以直接看海景

走出去還可以沿著海邊河堤散步有夠愜意

工作人員熱心之外，也有廚房讓你可以自己料理，還有可愛的小用餐區

提供餐具也每天提供熱咖啡給大家每天享用!

第 2 天

Onnebetsu Salmon and Trout hatching facility遠音別さけ&ますふ化場(溯上簡易観覧場) | 1 小時

秋天這個季節剛好是看鮭魚洄游的好時節

這裡的鮭魚洄游真的特別的精采特別的多!!!!!!!!

多道你會驚呼連連，看著他們奮力一層一層往上跳

第一次這麼近的距離看到大自然孕育的力量

外面就有停車場很方便，有鮭魚的地方就容易遇到熊

大家可以特別注意一下!

Waterfall of Oshinkoshin オシンコシンの滝 | 1 小時

Oshinkoshin WaterFall

是知床半島最大的瀑布

瀑布流經途中一分為二，所以又稱“雙美瀑布“

前往瀑布需先走一小段步道，山頂還有展望台

高低落差約50公尺，為知床八景之一，近看真的很震撼

輕鬆就可以走到最上端，一定要去走走

Perekekawagishi Park | 1 小時

ペレケ河岸公園，和遠音別さけ&ますふ化場(溯上簡易観覧場)一樣是個看鮭魚洄游的好地點

但鮭魚不像溯上簡易観覧場這麼多，但地形比較天然，就在斜里巴士宇登呂總站旁

知床半島的生態工作人員都非常的認真，不管去哪都會一直遇到他們在巡察、紀錄自然生態的變化等等

幌別橋 | 1 小時

你只要看到許多車突然停在路邊，一堆人往同個方向看就要知道肯定是大事

果然沒錯，超級幸運的我們在幌別橋下面的溪流看到了棕熊全程捕食鮭魚的畫面

真的是這趟道東知床半島最值得記錄下來的回憶!

全程看棕熊捕食非常精彩，每個人手上相機都沒停過

在這裡看安全是因為橋墩非常的高，棕熊是上不來的

不然一般遇到棕熊還是要非常警惕，有高度危險性

波飛沫拉麵店 | 1 小時

波飛沫拉麵店值得我在這裡吃好幾輪，不論是烤物、炸物、拉麵都給滿分通過

也難怪這間每天都是滿滿的人潮，價格便宜之外，比北海道市區一大堆店都好吃欸!

尤其是烤物串燒等等，點了肯定會想再來第二輪!

第 3 天

羅臼國後展望塔 | 1 小時

推薦可以從知床自然中心旁一路開山路到對岸的海邊羅臼

又是另一個小漁村、村莊的感覺，夏天是旺季，秋冬天則是淡季，許多店家都關閉

幾乎沒有任何商店開著，只剩一些居民和一些展望塔

可以看到羅臼港口的美色，上山的路段窄小需要注意

展望台一樓有關於北方領土的歷史館可供參觀了解目前日本與俄羅斯的爭議

羅臼（漁協） 直営店 海鮮工房 紀念品商店 | 1 小時

大概是秋冬過後唯一開著的餐廳及紀念品坊

如果你是秋冬來其他餐廳基本上不用去找都是關門的

我們都找過一輪了!!!!

但不太建議在這裡用餐，海鮮普通，有賣一些海鮮和紀念品但也是較為普通

逛逛走走即可

知床峠展望台 | 10 分鐘

這裡是知床到羅臼必停的大景點

眼前所見的就是羅臼岳

群峰中的主峰 高度1661公尺

秋天看過去被山包圍的感覺實在太震撼

此時你就身在山之中

而且是秋天的橘紅色真的好迷人!

往旁邊看還可以看到海喔!

我們還遇上了蝦夷鹿，真的是完全不怕人非常可愛

據說北海道有估計有65萬隻鹿棲息(比人還多超多的

但開車盡量慢一點，以免撞到他們!危險

冬天不開放此路段,11月上旬至4月下旬封閉

避免行車危險!

知布泊(chippudomari)咖啡店 | 1 小時

一路經過知床峠展望台往知床方向回頭

最後一站我們選擇到知布泊(chippudomari)咖啡店欣賞鄂霍次克海美景

咖啡店有著可愛的混血牧羊犬，喜歡和你玩球

復古日系咖啡廳看鄂霍次克海夕陽絕對讓你印象深刻

進到知布泊(chippudomari)裡頭真的會感覺回到日本幾零年代的復古感，不用刻意佈置就可以感受到

抽著煙用日文加上比手畫腳和我們介紹知床及咖啡店的老闆娘，那瞬間你會覺得好像在日劇裡頭

（不對啊我就是在日本沒錯😳

其實我是討厭煙味的，但帶著點菸味的老闆娘配上知布泊的擺設和前方整排的海景意外的居然讓我好喜歡

當下不需要太多的語言就可以知道彼此想要表達什麼，大概氛圍就是對了？

還和他們的狗狗玩球玩了好一陣子點了一杯冰淇淋汽水，前陣子才在台東剛喝過呢！但有日系感加持的真的不一樣🍂

知床可以看海景的咖啡廳應該幾乎是沒有吧，冬天也很推薦可以來這看海上流冰！配上夕陽真的是絕景！

Chippudomari fishery port知布泊漁港 | 1 小時

可以從知布泊(chippudomari)咖啡店欣賞漁港夕陽

運氣好還會看到熊媽媽帶著熊寶寶在下面補鮭魚喔🐻

只能說知床真的是個很特別的地方！好喜歡

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：知床半島、羅臼秋日2024北海道最北端三天兩夜之旅

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