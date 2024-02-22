沖繩購物之JINS買眼鏡 趁優惠券期間到PARCO CITY找太陽眼鏡等

日本的度假勝地——沖繩，也被稱為「東方的夏威夷」，有著獨特的歷史文化背景，能在自然風景中享受到各式美食與娛樂活動。此外，能使旅行更加豐富的要素之一就是逛街購物了。然而，與日本的其他城市相比，沖繩縣內大型購物中心的數量相對較少。因此，對於來沖繩玩也想要盡情購物的旅客，我們最推薦的就是沖繩的購物地標—PARCO CITY！由於交通十分便利，即使是背包客也可以輕松抵達，且各種品牌齊聚一堂，是一個逛街的好去處。

如果想購買日本人氣品牌商品，同時又是具有在地性的旅行紀念品，推薦你可以到眼鏡品牌JINS逛逛。

浦添西海岸PARCO CITY購物中心

地址：沖繩縣浦添市西洲３丁目１−１

營業時間：10:00~22:00

官方網站

實惠的價格、時尚的設計、再加上融合了先進技術的功能性，三者兼具的便是日本人氣眼鏡品牌「JINS」。在之前的文章中我們也曾介紹過JINS的東京澀谷店。現在，在南國沖繩的浦添西海岸Parco City購物中心中，也能找到JINS店鋪囉。

然而，即使眼鏡品牌再好，在旅行中配置眼鏡時最大的擔憂應該是能否在有限的時間內取得眼鏡成品吧？不用擔心，JINS擁有最快速的配鏡系統，即使是短暫的旅行計畫，遊客們也能在短時間內領取到成品。看到這邊，想要去JINS浦添Parco City店逛逛卻又不知道該從何看起的讀者朋友們，接下來文章將介紹JINS的最佳選品，以及讓人在沖繩炎熱的陽光下也能展現自信笑容的獨家配件。

JINS 浦添PARCO CITY店

地址：沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー（浦添西海岸PARCO CITY3樓）

營業時間：10:00~22:00

官方網站

如果你喜歡簡約又具原創性、長時間佩戴仍不感到乏味的鏡框，強烈推薦簡約經典的「JINS CLASSIC」系列。這個系列的鏡框，以眼鏡的常見材料−塑膠醋酸纖維(Acetate)為基礎，從原材料本身帶有的光澤感系列，到金屬框或醋酸纖維與金屬的復合型鏡框，都能同時保有簡約和高雅的特點。

MZ世代的搶手商品

一款風格時尚的眼鏡，可以作為時尚配件，適合勇於展現個性妝容、髮型和穿搭的MZ世代。這系列單品擁有復古的色彩和造型框架，結合現下最新潮流和獨特設計的角形金屬框、成熟圓框架等，多種引領潮流的單品眼鏡，是時尚領域不可或缺的配件。

此外，還有重新詮釋復古風潮的「BE BOLD」系列，以及與潮流選品品牌「BEAMS」的合作鏡框等各式產品線，您可以在JINS浦添PARCO CITY店找到最符合自己品味的時尚單品。

在陽光璀璨的沖繩，如果想要在烈日下盡情探索各個角落，那麼必備的物品絕對是太陽眼鏡。但是太陽眼鏡這樣的存在，常常在旅行時才會拿出來用，如果平時不怎麼戴太陽眼鏡，那購買時可能會令人感到有些猶豫。對於這類的族群，我們推薦可以配置新推出的JINS調光變色鏡片！這種鏡片會根據紫外線的強弱自動調節透明度，不僅在戶外，即使在室內也能保護眼睛免受紫外線的傷害，是JINS的人氣產品。您甚至可以在當天就收到成品，即使是外國遊客也可以在旅日行程內迅速收到商品。

另外，雖然調光變色鏡片的價格相對較高，但如果您剛好想要找一個在駕駛過程中也能使用的太陽眼鏡，或者旅行的行程比較寬裕，可以考慮在逛街購物時靠櫃體驗看看。

2024年8月以前，您可以使用JINS與JAPANKURU合作的優惠券以更優惠的價格購入。除了針對外國遊客所提供的免稅10%優惠，還有額外的5%折扣券，總共能享有15%的折扣價格，讓您可以更划算地享受購物。在沖繩旅行中，可以參考我們推薦的購物清單，到JINS浦添PARCO CITY店找尋符合自己品味的眼鏡吧！

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