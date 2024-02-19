穿越海天一線絕景！搭JR山陰本線拜訪世遺、品嚐瓦片蕎麥麵

地方鐵道的魅力在於沿線多依山傍海，風光明媚，一路悠閒慢晃，駛過繁花、紅葉、雪景之中，或是沿著湛藍大海或靜謐湖泊而過。車窗風景與列車行駛而過的聲響，皆為旅行增添更多意趣，令人嚮往不已。帶你認識穿越海天一線湛藍壯闊的海岸絕景的JR山陰本線（出雲市站～幡生生站）。





JR山陰本線（出雲市站〜幡生站）島根縣・山口縣

出雲市站（島根縣）～幡生站（山口縣）

長門市站～仙崎站（山口縣）

JR山陰本線被作家宮脇俊三譽為「偉大的地方線」。於全長673.8公里的長距離路線可飽覽綿延的山巒、日本海，以及散布其間的港町、田園風光等豐富多變的車窗景色。從京都站延伸至幡生站的這條鐵道是全日本最長的在來線，由由1897年～ 1933年所敷設的各路線整合而成，橫跨了京都府、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、山口縣等1府4縣。

江津市淺利町～黑松町的海岸線上，矗立著與蔚藍大海相映襯的白色風車。圖片來源｜三吉勇基／@7djet on Instagram

傳統家屋、群山、遼闊大海

連結山陰地區各城市的偉大地方線

出雲市站～幡生站能欣賞到恬靜的自然絕景，偶爾也會行經鄉村小鎮。大部分的路程皆依著日本海而行，湛藍大海搭配石見地方常見的紅色石州瓦屋頂建築十分吸睛，從沿著沙灘旁運行的折居海岸、行駛於斷崖上的土田北濱海岸周邊望見的水平線也美得令人感動。山口縣奈古站以西則有大島、青海島、角島、蓋井島等漂浮於海面的離島，讓人留下深刻印象。沿途除了海景外，黑松站～淺利站還可見到風力發電廠的巨型風車群，變化多端的車窗風景讓乘客怎麼看也不會膩。

補充資訊

山口縣的東萩站～幡生站．下關站間有觀光列車「〇〇のはなし」運行，名字來自於沿途停靠站萩「はぎ」、長門「ながと」、下關「しものせき」的第1個音。

取景自面朝能看見日本海點點漁火的人氣拍照景點「道の駅 ゆうひパーク三隅」廣場，可將圓弧狀的海岸線與鐵道一同入鏡。圖片來源｜土手浩司

路線＆乘車資訊

出雲市站～益田站間也可搭特急列車移動

普通列車在通勤通學的尖峰時段為每小時1 班車，白天的發車間隔為2～3小時。大多數車班皆行駛所有區間，但其中有幾班只運行出雲市站～濱田站（所需約2小時10 分），因此濱田站～益田站間（所需約1小時10分）的班次會略減。該區間還有兩種特急列車行經，分別為連結鳥取站～益田站間的超級松風號，以及由鳥取站．米子站經由益田站繼續駛入JR山口線的超級隱岐號， 合計一天有7班。出雲市站～益田站間搭普通列車的話約3～4小時（途中轉乘、長時間停車），搭特急列車約1小時45分。

益田站～下關站間只能換搭普通列車

所有列車在抵達終點站幡生站後，都會繼續駛入下關站。特別是很難從頭坐到尾，行經惣鄉川橋梁的益田站～長門市站間（所需約2小時）白天僅有2～3個班次運行，中午前後的其中一個班次還得在東萩站停留2～3 小時。長門市站～下關站間（所需約2小時）為1～2小時1班，小串站～下關站間（所需約50分）的班次較多。此外，長門市站還有一條名為仙崎線的支線。

洽詢處

JR西日本客服中心 0570-00-2486

田儀站往西約2公里處，會經過建築物蓋在依山傍海的山坡上、彷彿與世獨立的島津屋聚落。圖片來源｜東迫和孝／@kapibara41 on Instagram

前往始發站的交通方式

岡山站→經由JR伯備線特急八雲號約3小時→出雲市站

東京站→經由JR伯備線寢台特急日出出雲號約12小時10分→出雲市站

新山口站→搭JR山口線超級隱岐號約1小時35分→益田站

厚狹站→搭JR美禰線普通列車約1小時→長門市站

小倉站→搭JR山陽本線直通普通列車約15分→下關站

特急八雲號每小時1班，途中停靠倉敷站、新見站、米子站、松江站等。寢台特急日出出雲號21:50從東京站出發，除了車票外還需購買特急券和寢台券（也有不需寢台券的座位）。若由鳥取站前往出雲市站，可利用普通列車或特急超級松風號、超級隱岐號，車程約2小時。自新山口站發車的超級隱岐號1天有3班；搭普通列車含轉乘時間在內約2小時40分，1天有5班。小倉站是所有新幹線、特急列車皆會停靠的主要轉運站，往來關門海峽的列車每小時有數班。

世界文化遺產「石見銀山」。圖片來源｜人人出版

途中下車範例行程

盡情飽覽日本海與在地風景

【第一天】

上午✽前往世界文化遺產「石見銀山」

從出雲市站上車，過了小田站後多沿著海岸線行駛。約40分鐘後在大田市站下車，再轉搭30分鐘左右的巴士到石見銀山，造訪礦山的遺跡和周邊街道。

下午✽入住歷史悠久的溫泉津溫泉鄉

搭乘大田市站16:12出發的普通列車，約20分鐘後抵達溫泉津站。能實際感受到與石見銀山的歷史淵源，還能品嘗在地的海鮮。

位於萩城下町地區的菊屋橫町。圖片來源｜人人出版

【第二天】

上午✽一覽日本海美景的列車之旅

搭乘溫泉津站9:11出發的普通列車，隔著車窗就能欣賞風光明媚的海景。中途在離島根縣立島根海洋館AQUAS最近的波子站下車，休息之餘還可順便到海邊走走。

下午✽前往還殘留城下町氛圍的萩觀光

搭乘12:21的特急列車，於益田站換搭普通列車，14:22 抵達萩的觀光據點「東萩站」。市內可利用周遊巴士或共享自行車讓移動更方便。有多家溫泉旅館散布其間，無需擔心找不到住宿的地方。

角島大橋。圖片來源｜人人出版

【第三天】

上午✽前往山口縣的海景景點「長門」

搭乘東萩站9:03出發的列車，長門市站下車後換搭路線巴士往港町仙崎，造訪道の駅 センザキッチン、童謠詩人金子美鈴紀念館等地。

下午✽沿著響灘往山陰本線西端的幡生站前進

算好時間返回長門市站，搭乘13:02或15:16的列車前往下關。若搭乘前者也可在特牛站或瀧部站下車，轉搭30分鐘左右的巴士到角島大橋逛逛。

瓦片蕎麥麵。圖片來源｜人人出版

沿線地區

【豐北】

與響灘毗鄰的海岸線已被指定為北長門海岸國定公園。連結本州和角島，全長1780公尺的角島大橋是熱門的絕景景點。

【川棚溫泉】

擁有800餘年歷史的下關溫泉街，將綠茶蕎麥麵放在熱騰騰瓦片上享用的「瓦片蕎麥麵」是當地特產。

【萩】

長州藩的主要據點，以幕末志士人才輩出而廣為人知。為明治維新的胎動之地，也留下多處世界遺產的構成資產。

青海島已被選入日本海灘百選。圖片來源｜人人出版

【長門】

山谷間有長門湯本溫泉，靠海的仙崎又以著名詩人金子美鈴的故鄉聞名。青海島已被選入日本海灘百選。

【益田】

由於與中國和朝鮮半島隔海相鄰，11～16世紀成為興盛的海洋貿易都市，並在東亞各國的影響下發展出獨特的文化。

【濱田】

石見地方的中心地帶，曾作為濱田藩的城下町而繁榮。石見神樂、石州半紙等傳統藝能和技術如今仍根深蒂固。

【大田】

位於山谷間的世界遺產「石見銀山」，是江戶時期日本最大的銀礦山。沿海的琴濱以會發出聲響的「鳴沙」著稱。

溫泉津。圖片來源｜人人出版

【溫泉津】

如其名是個溫泉鄉，湧泉的成分具有多種療效。曾因石見銀山的銀礦輸出港而蓬勃發展，整個街區已被列為世界遺產的構成資產之一。

路線指南

JR山口線

連接島根縣益田站和山口縣新山口站的陰陽聯絡線。SL「山口號」運行於津和野站～新山口站間，沿線會經過津和野町和湯田溫泉。

本文內容出自《日本地方鐵道之旅》。由人人出版授權轉載並同意修訂標題。

責任編輯｜方雯玲

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