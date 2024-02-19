穿越海天一線絕景！搭JR山陰本線拜訪世遺、品嚐瓦片蕎麥麵
地方鐵道的魅力在於沿線多依山傍海，風光明媚，一路悠閒慢晃，駛過繁花、紅葉、雪景之中，或是沿著湛藍大海或靜謐湖泊而過。車窗風景與列車行駛而過的聲響，皆為旅行增添更多意趣，令人嚮往不已。帶你認識穿越海天一線湛藍壯闊的海岸絕景的JR山陰本線（出雲市站～幡生生站）。
JR山陰本線（出雲市站〜幡生站）島根縣・山口縣
出雲市站（島根縣）～幡生站（山口縣）
長門市站～仙崎站（山口縣）
JR山陰本線被作家宮脇俊三譽為「偉大的地方線」。於全長673.8公里的長距離路線可飽覽綿延的山巒、日本海，以及散布其間的港町、田園風光等豐富多變的車窗景色。從京都站延伸至幡生站的這條鐵道是全日本最長的在來線，由由1897年～ 1933年所敷設的各路線整合而成，橫跨了京都府、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、山口縣等1府4縣。
傳統家屋、群山、遼闊大海
連結山陰地區各城市的偉大地方線
出雲市站～幡生站能欣賞到恬靜的自然絕景，偶爾也會行經鄉村小鎮。大部分的路程皆依著日本海而行，湛藍大海搭配石見地方常見的紅色石州瓦屋頂建築十分吸睛，從沿著沙灘旁運行的折居海岸、行駛於斷崖上的土田北濱海岸周邊望見的水平線也美得令人感動。山口縣奈古站以西則有大島、青海島、角島、蓋井島等漂浮於海面的離島，讓人留下深刻印象。沿途除了海景外，黑松站～淺利站還可見到風力發電廠的巨型風車群，變化多端的車窗風景讓乘客怎麼看也不會膩。
補充資訊
山口縣的東萩站～幡生站．下關站間有觀光列車「〇〇のはなし」運行，名字來自於沿途停靠站萩「はぎ」、長門「ながと」、下關「しものせき」的第1個音。
路線＆乘車資訊
出雲市站～益田站間也可搭特急列車移動
普通列車在通勤通學的尖峰時段為每小時1 班車，白天的發車間隔為2～3小時。大多數車班皆行駛所有區間，但其中有幾班只運行出雲市站～濱田站（所需約2小時10 分），因此濱田站～益田站間（所需約1小時10分）的班次會略減。該區間還有兩種特急列車行經，分別為連結鳥取站～益田站間的超級松風號，以及由鳥取站．米子站經由益田站繼續駛入JR山口線的超級隱岐號， 合計一天有7班。出雲市站～益田站間搭普通列車的話約3～4小時（途中轉乘、長時間停車），搭特急列車約1小時45分。
益田站～下關站間只能換搭普通列車
所有列車在抵達終點站幡生站後，都會繼續駛入下關站。特別是很難從頭坐到尾，行經惣鄉川橋梁的益田站～長門市站間（所需約2小時）白天僅有2～3個班次運行，中午前後的其中一個班次還得在東萩站停留2～3 小時。長門市站～下關站間（所需約2小時）為1～2小時1班，小串站～下關站間（所需約50分）的班次較多。此外，長門市站還有一條名為仙崎線的支線。
洽詢處
JR西日本客服中心 0570-00-2486
前往始發站的交通方式
岡山站→經由JR伯備線特急八雲號約3小時→出雲市站
東京站→經由JR伯備線寢台特急日出出雲號約12小時10分→出雲市站
新山口站→搭JR山口線超級隱岐號約1小時35分→益田站
厚狹站→搭JR美禰線普通列車約1小時→長門市站
小倉站→搭JR山陽本線直通普通列車約15分→下關站
特急八雲號每小時1班，途中停靠倉敷站、新見站、米子站、松江站等。寢台特急日出出雲號21:50從東京站出發，除了車票外還需購買特急券和寢台券（也有不需寢台券的座位）。若由鳥取站前往出雲市站，可利用普通列車或特急超級松風號、超級隱岐號，車程約2小時。自新山口站發車的超級隱岐號1天有3班；搭普通列車含轉乘時間在內約2小時40分，1天有5班。小倉站是所有新幹線、特急列車皆會停靠的主要轉運站，往來關門海峽的列車每小時有數班。
途中下車範例行程
盡情飽覽日本海與在地風景
【第一天】
上午✽前往世界文化遺產「石見銀山」
從出雲市站上車，過了小田站後多沿著海岸線行駛。約40分鐘後在大田市站下車，再轉搭30分鐘左右的巴士到石見銀山，造訪礦山的遺跡和周邊街道。
下午✽入住歷史悠久的溫泉津溫泉鄉
搭乘大田市站16:12出發的普通列車，約20分鐘後抵達溫泉津站。能實際感受到與石見銀山的歷史淵源，還能品嘗在地的海鮮。
【第二天】
上午✽一覽日本海美景的列車之旅
搭乘溫泉津站9:11出發的普通列車，隔著車窗就能欣賞風光明媚的海景。中途在離島根縣立島根海洋館AQUAS最近的波子站下車，休息之餘還可順便到海邊走走。
下午✽前往還殘留城下町氛圍的萩觀光
搭乘12:21的特急列車，於益田站換搭普通列車，14:22 抵達萩的觀光據點「東萩站」。市內可利用周遊巴士或共享自行車讓移動更方便。有多家溫泉旅館散布其間，無需擔心找不到住宿的地方。
【第三天】
上午✽前往山口縣的海景景點「長門」
搭乘東萩站9:03出發的列車，長門市站下車後換搭路線巴士往港町仙崎，造訪道の駅 センザキッチン、童謠詩人金子美鈴紀念館等地。
下午✽沿著響灘往山陰本線西端的幡生站前進
算好時間返回長門市站，搭乘13:02或15:16的列車前往下關。若搭乘前者也可在特牛站或瀧部站下車，轉搭30分鐘左右的巴士到角島大橋逛逛。
沿線地區
【豐北】
與響灘毗鄰的海岸線已被指定為北長門海岸國定公園。連結本州和角島，全長1780公尺的角島大橋是熱門的絕景景點。
【川棚溫泉】
擁有800餘年歷史的下關溫泉街，將綠茶蕎麥麵放在熱騰騰瓦片上享用的「瓦片蕎麥麵」是當地特產。
【萩】
長州藩的主要據點，以幕末志士人才輩出而廣為人知。為明治維新的胎動之地，也留下多處世界遺產的構成資產。
【長門】
山谷間有長門湯本溫泉，靠海的仙崎又以著名詩人金子美鈴的故鄉聞名。青海島已被選入日本海灘百選。
【益田】
由於與中國和朝鮮半島隔海相鄰，11～16世紀成為興盛的海洋貿易都市，並在東亞各國的影響下發展出獨特的文化。
【濱田】
石見地方的中心地帶，曾作為濱田藩的城下町而繁榮。石見神樂、石州半紙等傳統藝能和技術如今仍根深蒂固。
【大田】
位於山谷間的世界遺產「石見銀山」，是江戶時期日本最大的銀礦山。沿海的琴濱以會發出聲響的「鳴沙」著稱。
【溫泉津】
如其名是個溫泉鄉，湧泉的成分具有多種療效。曾因石見銀山的銀礦輸出港而蓬勃發展，整個街區已被列為世界遺產的構成資產之一。
路線指南
JR山口線
連接島根縣益田站和山口縣新山口站的陰陽聯絡線。SL「山口號」運行於津和野站～新山口站間，沿線會經過津和野町和湯田溫泉。
本文內容出自《日本地方鐵道之旅》。由人人出版授權轉載並同意修訂標題。
責任編輯｜方雯玲
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