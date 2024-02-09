復古遊戲、選購伴手禮！1300年「城崎溫泉」入夜也精彩

日本的溫泉小鎮，一直是許多台灣旅客喜愛的出遊目的地。其中位於兵庫縣北部的「城崎溫泉」，至今已有約1,300年的歷史，乃是日本極具代表性的溫泉鄉，其中7間不同特色的外湯，也是城崎溫泉的最大亮點。

擁有1,300年歷史的關西溫泉小鎮「城崎溫泉」，垂柳依依的街道夜晚更別有風情。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

相較於其他溫泉鄉多是至傍晚的作息時間，城崎溫泉的7大外湯大多經營至晚上11點，連帶周圍商家也在夜間點起燈火、帶來豐富的夜間娛樂。包括可享輕食的居酒屋、富懷舊感的遊戲中心、可盡情購物的伴手禮店、放鬆身心的美容SPA，都是城崎溫泉入夜後的特色行程。

【溫泉小鎮體驗懷舊遊戲】

在溫泉街道，可以體驗復古的懷舊遊戲。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

城崎溫泉夜晚燈火通明，各店家也會趁著旅客們下午5點至8點在旅館享用美食的期間稍稍關門休息，入夜後，店家將重新開門迎接旅客。外湯「御所之湯」與「一之湯」之間，矗立著「谷口屋」及「CENTER遊技場」兩間懷舊遊戲中心，旅客們可至遊戲中心體驗充滿趣味性的射擊遊戲及桌上遊戲，享受日式祭典般的熱鬧夜晚，穿著浴衣也更有風情。

【晚上還能繼續逛的伴手禮店】

城崎溫泉從早到晚均有伴手禮店可逛，適合旅客購買紀念品。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

城崎溫泉街上的伴手禮店家，提供日本傳統工藝「麥秸工藝」的小物、日本國內品質數一數二的「豐岡鞄」，還有富有溫泉鄉風情的浴衣都可買到。除了紀念品外，以當地知名「但馬牛」及「松葉蟹」為內陷的包子等特產，也可買來在垂柳依依的溫泉街上邊走邊享用。伴手禮店在夜晚8～10點將紛紛重新開門，讓旅客在夜晚也能慢慢挑選。

【特色居酒屋享受輕食、小酌一杯】

「城崎國際藝術中心」欣賞藝文表演，可增添旅程的深度。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

城崎溫泉街上充滿不少文青咖啡廳及餐廳。看似悠閒的溫泉街，到了夜晚則一改印象，被街角的居酒屋活絡起來。旅人可以來份宵夜或小酌一杯、享受無酒精飲品，最適合泡完溫泉後來杯飲料解渴小憩一下。也提供朋友或家人們盡興歡談的空間。

【泡湯暖身後的美容SPA】

除了溫泉，城崎溫泉也有美容SPA可以體驗。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

城崎溫泉坐擁七大外湯，是日本首屈一指的放鬆度假勝地。泡完湯從骨子裡暖起來後，還可前往當地的美容SPA「Salon de apaiser」，以琥珀及天然泥兩種天然素材，給臉部肌膚最頂級的待遇。

【城崎國際藝術中心 深度文化之旅】

「城崎國際藝術中心(KIAC)」定期舉辦豐富的工作坊，每個月也有來自國內外藝術家，帶來動人心弦的藝文表演。由劇作家市原佐都子擔任藝術監督，其曾在此以「The Bacchae」為題材所創作的作品，在歐洲公演也獲得不少好評。館內時不時也會帶來旅客可一同參與的作品，人人都可成為作品中的一環。台灣藝術家王宇光及其舞團「微光製造」也曾來此表演。除此之外，每年秋季的「豐岡戲劇節」，城崎國際藝術中心也是主要活動地點之一，適合喜愛藝文表演的旅客來場深度的文化之旅。