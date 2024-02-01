千萬不要吃雪！ 大馬男遊日本興奮「搓雪球吃掉」大病一場 專家：吃進「有毒刨冰」
低緯度國家很多人們會選擇到日、韓等會下雪國家旅遊。一名馬來西亞的男子赫爾曼（Herman Rawi），近日到日本旅遊時，看到雪景太興奮，將一顆雪球吃下肚，接下來大病一場，導致8天行程全都泡湯，讓他無奈勸阻民眾，「千萬不要吃雪！」。
根據《星洲日報》報導，赫爾曼在TikTok分享，初次看到日本滿地白雪的他，難掩心情激動，抓起路邊的積雪、揉成小雪球，接著吃下肚，導致他後續幾天都在發燒、咳嗽、全身痠痛中渡過，苦不堪言。
對此，有醫療專家在《華盛頓郵報》表示，雪飄落地面過程，可能遭各式病菌、污染物污染，可能含有如殺蟲劑、煤煙、甲醇和汞的物質，有如「有毒刨冰」，千萬別嚐試。
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