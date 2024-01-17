亞太最大旗艦郵輪！ MSC「地中海榮耀號」基隆-那霸奢華首航 夏季航線遊日韓 早鳥每艙減5000元

全球最大家族郵輪企業 MSC 地中海郵輪旗下「MSC 榮耀號」，在萬眾矚目下於基隆港啟航前往日本，這是業界首創的「基隆－那霸」雙母港運營航線，也是2024年首個從基隆母港出發的冬季郵輪航次。目前2024年6月夏季航線持續熱銷中，於1月31日前限時早鳥優惠報名付訂，可享每間艙房減5000元！

圖／MSC 地中海郵輪提供

擁有亞洲最大噸位郵輪之美稱的「地中海榮耀號」自2019年下水，噸位達17.2萬噸、載客量5,686人，共配備有2,217間艙房，是目前航行於亞洲區域最大且最新的郵輪，2024冬季航線將停靠日本沖繩與宮古島，持續至3月5日，帶領首批數千名旅客展開5天4夜的航程，可與家人一同迎接新春佳節，享受海上美好假期。

圖／MSC 地中海郵輪提供

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郵輪上設施走奢華風，有海上香榭大道美名的「榮耀大道」由80米的超長LED天幕覆蓋，集結了超過200個知名品牌；其中3層樓高「施華洛世奇水晶旋轉樓梯」，由6萬多顆施華洛世奇水晶打造，每走一步腳底下都在發光；提供多達33種餐飲饗宴及特色酒吧，不論是鐵板燒、美式牛排、墨西哥菜、自助餐等一應俱全，讓賓客用舌尖環遊世界美食。

圖／MSC 地中海郵輪提供

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娛樂休閒體驗，包含「倫敦歌劇院」每日演出世界級歌舞表演，以及身歷其境的「XD 互動影院」等豐富設施服務；還有露天水上樂園特色泳池，搭配3條滑水道超刺激，玩累了還能到大劇院，欣賞倫敦風格舞台劇，適合一家大小同遊。

圖／MSC 地中海郵輪提供

船上更有首創的「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club），為全船僅4%的貴賓進一步提供私密、專享、奢華的貴族式度假體驗，可享受包含24小時尊貴奢華管家服務。

圖／MSC 地中海郵輪提供

此外，2023年8月推出的夏季航線目前也熱賣中，消費者可把握機會預訂2024年6月8日起至6月28日出發的夏季航線，遊覽日本沖繩/那霸、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島等熱門郵輪旅遊目的地，1月31日前報名並付訂金，更可享每間艙房減5,000 元早鳥優惠，享受榮耀號獨樹一格的歐式奢華魅力。