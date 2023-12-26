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2024最期待！搭郵輪遊日本11天6萬有找 自由閑逸升級新體驗

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挪威郵輪安可號擁有海上最大賽車道。　圖：大登旅行社／提供
挪威郵輪安可號擁有海上最大賽車道。　圖：大登旅行社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】挪威郵輪以暢遊歐、美、亞洲航程，提供升級版的美式郵輪體驗，讓遊客享受航海暢遊全球的自由閑逸，大登旅行社並提出「2024 郵輪自由行－東京登輪／基隆離船」11天10夜含稅59,900元起的驚喜價，是值得期待的嶄新旅程！

【挪威郵輪安可號（Norwegian Encore）】 壯遊阿拉斯加

▲挪威郵輪安可號滑水道。　圖：大登旅行社／提供
▲挪威郵輪安可號滑水道。　圖：大登旅行社／提供

▲輕鬆觀賞近在眼前的阿拉斯加冰川。　圖：大登旅行社／提供
▲輕鬆觀賞近在眼前的阿拉斯加冰川。　圖：大登旅行社／提供

遊歷阿拉斯加最經典、最輕鬆的旅遊方式就是搭乘郵輪，挪威郵輪安可號走訪阿拉斯加朱諾、凱契根、史凱威，以及加拿大維多利亞等城鎮，不需舟車勞頓，更不用起早趕晚、打包行李換飯店，就可享受壯麗冰川的震撼。

榮獲《Porthole Cruise》雜誌2020年編輯推薦獎的挪威郵輪安可號，可容納4,000名乘客、1,700名船員，有專為阿拉斯加航程設計的180度全景落地玻璃，無須吹風受凍，即可輕鬆舒適觀賞磅礡冰川，以及白頭鷹、海豚。此外，在冰川灣國家公園，有機會觀賞熊、馴鹿、雪羊、鯨魚、水鳥等動物。

【挪威郵輪非凡號（Norwegian Viva）】慢遊典雅歐洲

▲挪威郵輪非凡號引領遊客探訪地中海。　圖：大登旅行社／提供
▲挪威郵輪非凡號引領遊客探訪地中海。　圖：大登旅行社／提供

▲挪威郵輪非凡號寧謐時光。　圖：大登旅行社／提供
▲挪威郵輪非凡號寧謐時光。　圖：大登旅行社／提供

2023年全新啟航的挪威郵輪非凡號，引領遊客暢遊地中海！航線遍及葡萄牙、義大利與希臘等，停泊浪漫的南歐港口，為乘客帶來熱情奔放的海洋假期。

挪威郵輪非凡號可容納3,219名賓客、1,506名船員，線條繽紛的船體畫來自義大利塗鴉兼雕塑藝術家 Peeta 的設計；郵輪的最頂層是義大利設計師 Piero Lissoni 操刀的奢華套房區，可獨享無邊際泳池等設施，如同行政套房般尊榮。船上設有海上最快的垂直滑梯，及海上最大型的三層賽車場，此外，還有環繞全層甲板的海洋步道，讓乘客玩得盡興又有品味。

★「2024 郵輪自由行－東京登輪／基隆離船」11天10夜 6萬元有找

▲船上有多達14種餐食和8間酒吧選擇。　圖：大登旅行社／提供
▲船上有多達14種餐食和8間酒吧選擇。　圖：大登旅行社／提供

▲2024 郵輪自由行走訪神戶。　圖：Shutterstock／來源
▲2024 郵輪自由行走訪神戶。　圖：Shutterstock／來源

大登旅行社全新「2024 郵輪自由行－東京登輪/基隆離船」11天10夜行程，帶來含稅59,900元起的驚喜價！5月26日出發，巡遊日本名古屋、神戶、高知、沖繩、台灣花蓮，於基隆港離船，為遊客帶來全新的 free style 美式郵輪享受，2人成行，說走就走！

享受挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）一程多點的精選日本另類旅遊，白天觀光，晚上暢享24小時不夜城的船上設施，玩到再晚都不用擔心、直接回房休息，吃喝玩樂自己作主。豪華郵輪上的五星級設備包括三溫暖、健身房等；並提供同級郵輪種類最多、不限餐段的餐飲，完整體驗自由閑逸的旅遊新風格。搭乘郵輪、暢遊全球，精彩行程可查詢：https://www.martin.com.tw/

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郵輪 基隆 自由行

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