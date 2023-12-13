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2024元旦上海開航！ 中國首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」 水上樂園、海景餐廳、高級房型曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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海上城堡要來了！ 中國第一艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」全高約70米、全船共有20層甲板、逾2000多客房、排水量達13萬噸，準備在明年元旦開啓首航，展開7天6夜行程，預計從上海出發，前往韓國、日本，而最便宜的房型價格只要台幣2.1萬元，船票正在開售中。

圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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郵輪愛達·魔都號全船打造多元休閒娛樂區域，包括高達4層滑水道的水上樂園、大型劇場、特色餐廳、購物廣場、藝術走廊、健身室、籃球場、海上探索營等休閒設施。

圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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內部公開房艙2,125間，可載客5,246人，沒有窗戶的內艙房價格為每人台幣2.1萬，海景房則是每人台幣2.4萬，全景套房則要每人台幣3.8萬，空間搭配有衣帽間跟閱讀區。

圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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船上提供的咖啡跟義大利麵都是來自義大利領導品牌，全船有22間酒吧，更打造兩個海景自助餐廳，各系菜色餐廳供選擇，有火鍋、鐵板燒、日本料理、異國餐廳，而最大的宮廷餐廳跨越3至4層甲板，可同時容納1,470人用餐。

圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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迎客大廳的裝潢，靈感來自歐洲威尼斯最美麗客廳「聖馬可廣場」，還把威尼斯知名的「貢多拉人力船」原汁原味搬上郵輪，而寬敞的中央大廳廣場掛著巨大水晶燈，亮晶晶的金色護欄，看起來超級奢華！

圖／翻攝爱达邮轮（上海）官網
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船上有5G全覆蓋，並搭載最先進無線技術，讓旅客可體驗多媒體、即時互動等服務。首航設定從上海吳淞口國際郵輪港啟航，出發去往東北亞，飽覽熱門旅遊目的地，未來將進一步的擴大朝向國際郵輪航線邁進，後續將推出海上絲路郵輪航線。

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