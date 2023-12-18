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柯南粉絲要衝了！大阪環球影城「名偵探3設施2024限時開放」，首推密室逃脫

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自大阪環球影城官網
圖／取自大阪環球影城官網

大阪環球影城USJ早已為柯南迷們揭曉了2024年的「Universal Cool Japan」計畫，將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為主題。這場真人版密室逃脫遊戲將引領遊客進入柯南的推理王國，並加入全新的「故事型雲霄飛車」和「柯南主題餐廳」，使粉絲們在遊樂、挑戰和美食中盡情沉浸於柯南的世界。

圖／取自大阪環球影城官網
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圖／取自大阪環球影城官網
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確定要公開的三大謎團遊戲分別是密室逃脫「名偵探柯南 THE ESCAPE」、雲霄飛車「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」以及餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」。

圖／取自大阪環球影城官網
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其中，最引人期待的莫過於密室逃脫遊戲「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」。這場真人版逃脫遊戲以即將上映的第27部劇場版「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」的前導劇情為基礎，要求遊客在60分鐘內靠著自身的智慧和推理技巧，穿越設施中的種種謎題，成功解開園子所受到的爆炸事件謎團，展現出真正的柯南精神。

圖／取自大阪環球影城官網
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在這次的Universal Cool Japan 2024中，大阪環球影城USJ將再度掀起名偵探柯南的旋風，帶給粉絲們一場充滿挑戰和刺激的全新體驗，確保明年再度成為柯南愛好者的巡禮必訪地點。官方公布相關活動將確定於2024年3月1日盛大舉行，並至6月30日限時限定，台灣柯南迷準備買機票衝了啦！

圖／取自大阪環球影城官網
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環球影城 大阪 主題餐廳 必訪 機票

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