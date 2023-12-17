動漫迷暴動！2024「澎湖國際海上花火節」新主題曝光 「航海王」主題３大亮點搶先公開

台北也有落羽松了！位於南港郊山農村的隱秘勝地「麗山農民廣場」，冬季中的落羽松展現令人迷醉的色彩，樹型高大，葉片如羽毛飄落，宛如走在夢幻的紅毯上。這片風光不僅是自然之美，更承載著地方文化，曾為日治時期的書院地點，經過改善成為獨特的休憩環境，廣場鋪面鑲嵌著北宋文豪蘇軾的詞句，瀰漫著文學氛息。文青控可以安排一場輕旅行了！

2023-12-16 12:05