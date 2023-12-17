動漫迷暴動！2024「澎湖國際海上花火節」新主題曝光 「航海王」主題３大亮點搶先公開
動漫迷要衝！繼「迪士尼100週年奇幻慶典」後，2024「澎湖國際海上花火節」將於明年5月正式登場，並攜手全球知名動漫IP「航海王」打造全新主題，「三大合作亮點」也大方公開，邀請全國航海迷一同至澎湖共襄盛舉，快跟著udn小編看看有哪些要點先筆記。
預告搶先報！2024「澎湖國際海上花火節 x 航海王25周年」預計於2024/5/2至7/30熱鬧登場，本次與熱門動漫「航海王」合作將帶來一系列活動，包含「航海王應援音樂會」、「航海王星光電影院」及「航海王主題無人機＋煙火秀」等三大亮點，驚喜新主題令網友們直呼「好哇噻」、「這個一定要去」。值得注意的是，目前僅提前公開全新主題，航海王煙火秀等合作場次須靜候主辦單位公布。
此外，「澎湖國際海上花火節」試放場則於4/18、4/25兩日舉行，活動地點位於馬公觀音亭園區（離島場除外），煙火及無人機施放時間為晚上9點（離島場則為晚上8點）。更多相關活動資訊請關注udn美食旅遊頻道。
2024澎湖國際海上花火節 活動日期資訊
試放場：4/18、4/25
觀音亭場：5/2-7/30（5月至6月每週一、四；7月每週二）
離島場：6/1七美、6/15望安、7/28吉貝
觀音亭場次無人機及煙火施放時間：21:00
離島場無人機及煙火施放時間晚間：20:00
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