交換禮物買啥？【史努比X頂尖藝術大師】12／22起快閃華山 與世界名畫碰撞新火花
接力卡娜赫拉闖入畫作的主題，這回輪到史努比了！PEANUTS和ARTiSTORY合作，在華山文創園區首度推出期間限定快閃店，由史努比帶領一票夥伴，在許多大師們的作品裡，除了致敬經典作品之外，也希望跟粉絲一起欣賞這些歷久不衰的頂尖藝術，將從月底12/22起到明年的4/8在華山文創產業園區跟大家見面，粉絲們記得安排好時間朝聖～
孟克的「吶喊」、梵谷的「星夜」、「向日葵」、「隆河的星夜」，還有許多人熟知的浮世繪「神奈川沖浪裏」，這些世界聞名的畫作都有史奴比的身影，變成生活小物和文具，這些經典畫作與史奴比的週邊都會在華山文創園區中跟大家見面；現場還能一起進入這些藝術品中，跟史努比和夥伴們來張合照，留下特別的回憶。
接下來就是聖誕節、跨年啦，對送禮或是交換禮物還沒有想法的，也許可以到華山的快閃店來逛逛，為重視的朋友挑個專屬於對方的小禮物吧～
史努比Ｘ頂尖藝術大師 期間限定快閃店
時間：2023/12/22～2024/04/8
地點：華山1914文創產業園區，中二館一樓
營業時間：10：30～19：00；免費入場
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