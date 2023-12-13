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喝豆花啦！珍煮丹聯名「Hahababy」新推「台味慢搖4新品」 古早味元素統統吃得到 霸氣加碼抽「一整年飲料券」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／珍煮丹粉絲頁及官網
圖／珍煮丹粉絲頁官網

手搖飲掀復古風！連鎖手搖「珍煮丹」再度攜手「Hahababy」聯名推出台味新飲品，花生、薏仁、豆花等台式古早味甜品統統喝得到，除了三款手搖新品外，再加碼推「輕食厚片」，簡單組合還原記憶中的好滋味。另有限量聯名周邊商品，以及珍煮丹「一整年飲料使用券」抽獎活動，一年365天都能免費開喝。

「珍煮丹 x Hahababy」聯手打造「台味慢搖」。圖／珍煮丹粉絲頁
「珍煮丹 x Hahababy」聯手打造「台味慢搖」。圖／珍煮丹粉絲頁

「珍煮丹 x Hahababy」聯手打造「花生嘎薏仁烏龍奶茶」、「金ＨＡ蜜蕎麥茶」及「波波揪豆嘎島灰」等三款新品，「花生嘎薏仁烏龍奶茶」以輕焙烏龍奶茶為底，搭配復古台味濃厚花生仁與慢煨薏仁，冬季首選這一味；「金ＨＡ蜜蕎麥茶」使用真材實料的蕎麥包，蕎麥茶香與清甜蜂蜜交織，點熱飲還能回沖，暖心再加倍；而「波波揪豆嘎島灰」則吃得到香濃滑嫩花生豆花和Q彈黑糖珍珠，花生控絕對必點！

此外，還有輕食新品「搖落！雪花苔肉鬆厚片」，鮮奶厚片灑滿海苔肉鬆，加上美乃滋，經典台味非它莫屬。

由左至右依序為「花生嘎薏仁烏龍奶茶」、「金ＨＡ蜜蕎麥茶」及「波波揪豆嘎島灰」。圖／珍煮丹粉絲頁
由左至右依序為「花生嘎薏仁烏龍奶茶」、「金ＨＡ蜜蕎麥茶」及「波波揪豆嘎島灰」。圖／珍煮丹粉絲頁

除了聯名美食外，凡消費任一新品大杯兩杯即可加購周邊商品兩個，有「​FUN電腦包」、「BO溫TEA袋​」等實用好物。即日起至12/31，只要在珍煮丹門市品嘗任一新飲品，拍照並上傳至活動貼文留言處，標記一位朋友及分享心得，就有資格抽取「珍煮丹一整年飲料使用券」，共10位幸運得主將於明年1/3抽出。更多詳情可見珍煮丹粉絲頁

凡消費珍煮丹任一新品品項Ｌ杯兩杯即可加購「周邊商品」2個，單筆限購一次。圖／珍煮丹官網
凡消費珍煮丹任一新品品項Ｌ杯兩杯即可加購「周邊商品」2個，單筆限購一次。圖／珍煮丹官網

圖／珍煮丹粉絲頁
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