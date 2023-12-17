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淡水也有好吃的港式料理！超有味道的裝潢讓你一秒到香港，「揚州炒飯、奶油豬多士」必點

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣

淡水老街美食推薦，來淡水老街竟然吃到近期覺得最好吃的港式料理，位在淡水中正路馬偕博士雕像周邊的九旺冰室真的連裝潢都很香港的FU，加上他GOOGLE也有4.4顆星，本來就很愛港式的我們直接捨棄老街美食，大步踏進這個有點衝突的九旺冰室，一解我們好久沒有去香港嘗美食的癮頭。

九旺冰室

251新北市淡水區中正路256號

02-86315959

11:00–21:00

九旺冰室｜環境

九旺冰室裡面的用餐空間還蠻大的喔，用了七彩霓虹燈妝點空間，座位也有香港那種背靠背的座位，不說還以為真的來到香港哩。

門口還有一片麻將拼圖牆，用了3~40副麻將拼成九旺當作門面，超酷的～

九旺冰室｜菜單

一打開菜單我們很嗨，這就是我們心心念念的港式料理，從單點小炒、公仔麵、粥品、港式小點、甜品、燒臘、煲仔飯⋯⋯通通有，價格也很合理，還有我最愛的脆皮奶油豬多士，就讓我對九旺冰室更加分啦，因為很多港式的冰室不會賣脆皮的耶。

九旺冰室｜ 餐點介紹

絲襪奶茶 80元

來吃港式絲襪奶茶一定要點，喝起來口感絲滑不會太過甜膩，微甜很順口呢！

檸檬七喜 80元

檸檬七喜就是鹹檸七啦，是用道地的7-UP而不是雪碧，喝起來的口感沁涼鹹香，滿滿的冰塊很起來更爽口，記得要把鹹檸檬壓一下會更好喝。

揚州炒飯 150元

他們家的招牌就是這盤揚州炒飯，裡面有叉燒、蝦仁、蛋、青蔥⋯⋯下去大火快炒，米飯粒粒分明，嘗起來還有微微的蛋香，簡單的配料卻讓兒子一口接一口，整盤吃光光，還跟店員說好好吃耶。

燒味雙拼 320元

超大一盤的雙拼適合4個人一起品嘗，蜜汁叉燒、玫瑰鼓油雞閃著油亮亮的光澤，蜜汁叉燒的部分還不錯吃喔，甜甜鹹鹹的醬汁跟炒飯好搭，每一片還可以吃到叉燒的肥嫩油花，油雞我沒麼的愛，口感稍嫌乾了一點，但喜歡吃瘦肉的老公很喜歡。

16

港式蘿蔔糕 90元

裡面吃的到一絲絲的蘿蔔絲還有臘肉，是真材實料沒錯，但口感比較鬆軟，我們比較愛稍微紮實一點的那種，一旁的沾醬我也沒有覺得很搭。

奶油豬多士 80元

我最愛的奶油豬多上場啦，就是這種簡單的滋味讓我到香港是每一天至少吃一顆，烤到香脆的豬仔包，塗上牛油和煉奶，一口咬下香甜脆口，實在是太美味了~過關！過關！

蔥油雞扒撈麵 180元

這雞扒撈麵也太有份量了，炸好的雞排切塊出在撈麵上，擺上油蔥增添風味，單獨吃那個雞排就非常好吃，外酥內嫩又不乾柴。

撈麵也是挺讚的，吃起來彈牙又帶點韌性，一旁還會附上一碗湯，真的是很道地的港市吃法哩。

一家人到淡水真的太餓，就先走進九旺冰室吃一波，搞到最後吃太飽了，老街的小點都吃不下，實在太好笑了，哈哈，重點是九旺冰室的餐點真的很不錯吃，我們只覺得蘿蔔糕不喜歡之外，其他都很讚喔，服務人員也很熱情親切， 阿給吃膩了，下次來淡水老街不妨來嚐嚐道地的港式美味唷。

九旺冰室 | FB

地址：251新北市淡水區中正路256號

電話：02-86315959

營業時間：11:00–21:00

公休日：週二

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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