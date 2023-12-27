九州長崎深度旅！踩點日本新三大夜景稻佐山夜景、眼鏡橋、11月新開幕amu百貨

跟著 YUMEKO 於 2023-11-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 長崎駅、博多もつ鍋 おおやま 長崎店、長崎原爆資料館。

兩天一夜 探索長崎市必玩的景點

第 1 天

長崎駅 | 4 小時

安排了長崎兩天一夜旅遊，從長崎車站出來30秒有在11/10剛開幕的amu賣場，裡面更是有愛店王,GU,UNIQUO各種品牌通通有，可能是剛開幕這裡面還出了很多折扣活動，接下來要來長崎旅遊的朋友又多了一個購物地方選擇。

博多もつ鍋 おおやま 長崎店 | 2 小時

回到福岡必須吃おおやまもつ鍋，もつ鍋是福岡的特色美食，雖然說現在各地都有分店，不過到了當地還是想品嚐最道地的もつ鍋，尤其是味增口味的重口味的，味增味煮的非常夠，敢吃もつ的朋友這家真的非常推。

長崎原爆資料館 | 1 小時

長崎核爆紀念館是位於日本長崎市的一個紀念館，記錄和紀念1945年8月9日長崎市遭受的原子彈爆炸事件。這次事件是二戰期間的一個重大事件，也是人類歷史上第二次使用核武器的事件。

之前已經去過廣島的原爆紀念館，這次到長崎就想來長崎紀念館看看，長期紀念館跟廣島紀念館比起來稍微在小了一點，內容物一樣震撼，展示當時核爆對長崎得衝擊和當時所留下來的衣服，還有當時留下來的照片和影片，看了真的非常震撼，只希望未來不要再有戰爭爆發了。

長崎和平公園也在附近，建議如果有來到紀念館，長崎和平公園也可以一起走一走。

稻佐山山頂展望台 | 1 小時

晚上到了稻佐山夜景看夜景，搭電車約20分鐘即可抵達，算是一個在市區相當近的一個看夜景方便的地方，抵達夜景後還需要搭乘纜車上去，比起其他夜景地方，稻佐山夜景算是非常好到，夜景景色也很漂亮，可以看得到海景和夜景。

第 2 天

長崎新地中華街 | 2 小時

長崎中華街，也被稱為「新中華街」，是日本長崎市的一個歷史悠久的中國風味區域。日本中華街有三個包還神戶中華節，橫濱中華街，再來就是長崎的中華街，雖然說長崎中華街沒有到很長，很大，不過裡面中國風味得餐廳接到擺設還是有，這次去到得時候已經有滿多店家打烊有點可惜，不過還走去後面得中華街豆豆龍的店走走，有別於其他家的豆豆龍店，這家豆豆龍店的裝飾非常感給，讓觀光客在裡面都相當好拍照。

中華街的建築風格融合了中國和日本的元素，具有獨特的特色。漫步在中華街的街道上，欣賞彩色的招牌、傳統的建築風格以及熙熙攘攘的街景，是一個愉快的體驗

眼鏡橋 | 1 小時

日本長崎市的一座歷史悠久的橋樑，位於長崎市的中心地區。知名景點眼鏡橋，也是來長崎必看的景點之一，為什麼會叫做眼鏡橋呢？因為橋形狀做成像Ｍ字型，後面因為陽光的折色使得看起來像眼鏡的樣子，所以被叫做眼鏡橋。 崎眼鏡橋建於1634年，是日本現存最古老的石橋之一。橋身使用花崗岩砌成，歷經歷史的洗禮，至今仍然屹立在長崎市的眼鏡橋川上。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：九州長崎深度旅｜日本新三大夜景稻佐山夜景｜眼鏡橋｜11/10新開幕amu百貨｜日本旅遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」