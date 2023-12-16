跟著熱播日劇旅行去！ 6個《下剋上球兒》劇迷必訪的三重縣拍攝景點大公開

前往答志島的鳥羽海運碼頭，有簡約迷人的建築外觀。 圖：三重フォトギャラリー／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】正與日本同步播映的日劇《下剋上球兒》，以棒球運動為主題，積極熱血的精神，成為近日話題，而劇中許多壯觀、獨特的場景，來自日本近畿地方、紀伊半島東部的三重縣，之中更有6大景點絕對不可錯過！

《下剋上球兒》是《最愛》黃金團隊打造、改編自菊地高弘同名作品的新劇，由鈴木亮平、黑木華、小日向文世主演。男主角鈴木亮平演繹的南雲脩司成為三重縣立越山高中棒球部的監督，在瀕臨廢部的弱小棒球部中，以挑戰甲子園為目標的故事。大獲好評的情節，也帶動許多人到拍攝景點造訪的熱潮。

│拍攝場景 1－鳥羽市 答志島│

▲漁船並排與美景。 圖：三重フォトギャラリー／提供

在第2集中登場根室的部分，拍攝背景主要以答志島為中心進行拍攝。在蜿蜒曲折、宛如迷宮的小巷中漫步，近距離接觸島嶼文化，也享受漁港的悠閒氛圍。島民多從事漁業，迄今仍保留祈禱漁獲豐收、平安返家的祭典，以及寢屋子制度（群體生活）等習俗。在答志島上的「海女小屋」，和親切的海女一起圍著地爐享用現烤海鮮，更是獨特的體驗。

■ 交通資訊：從JR、近鐵「鳥羽站」步行約7分鐘，再從「鳥羽海運碼頭」搭乘市營定期船約10至30分鐘即可登島。

▲夕陽下的港口。 圖：三重フォトギャラリー／提供

而答志島的絕美日落尤其知名，在第二集中，住在島上的學生根室（兵藤小海飾）的房屋和釣魚場景，取景地點正是港口的日落時分，美得令人屏息。

■ 乘船及旅遊相關資訊：https://www.kankomie.or.jp/report/1405

│拍攝場景 2 －鳥羽展望台（パールロード）│

▲鳥羽展望台的展望區。 圖：三重フォトギャラリー／提供

▲在鳥羽浦村可品嘗到三重線美食—牡蠣 。 圖：三重フォトギャラリー／提供

▲麻生の浦大橋 。 圖：三重フォトギャラリー／提供

在日劇第一集當中，有出現港口畫面及靠海公路，都是可以眺望舒心海景之處。蜿蜒在鳥羽與志摩之間、全長近24公里的美麗海岸線，是三重縣道鳥羽阿兒線，亦即聞名的「珍珠之路」，珍珠養殖棚架的壯觀盡收眼底，使其成為知名的兜風路線。

位於珍珠之路中間點的鳥羽展望台，則是眺望太平洋全景、視野最遼闊的景點，每年元旦清晨，都聚集了迎向第一道旭日曙光的遊客；平日的朗朗晴天，更有機會眺望到遠方的富士山。

而鳥羽市的「牡蠣公路」浦村地區，鎮上隨時都能看到牡蠣吃到飽的字樣，尤其每年11月到3月底的產季，最是肥美，價格也划算，兼具彈性、鮮味、甜味，是大啖新鮮的美好時節。

■ 交通資訊：從鳥羽電車站到鳥羽眺望台開車約25分鐘。

│拍攝場景 3－茶田 & 宮川度會公園│

▲茶田與風車。 圖：三重フォトギャラリー／提供

《下剋上球兒》劇中出現的風車和茶田，有溫暖人心的療癒力量，拍攝地點位在度會町的茶田。

三重縣是伊勢茶的產地，尤其是度會町所生產的伊勢茶被稱為「わたらい茶（度會茶）」，品質極佳。度會町位於宮川支流的瀨川流域，茶田在冬春之際川霧繚繞，新茶被水蒸氣溫柔地包裹、守護著成長，在此環境下培育的度會茶，味道極為香醇，更讓人品嘗到春日新生的風味。

▲櫻花盛開的公園。 圖：三重フォトギャラリー／提供 ▲櫻花盛開的公園。 圖：三重フォトギャラリー／提供

除了茗茶，度會町引以為傲的還有占地12 公頃的「宮川河度會公園」，擁有眾多遊樂設施、網球場，春天還可欣賞勝放的櫻花，是當地居民休憩的好去處。宮川河度會公園非常適合野餐，位在宮川流經的河畔，邊眺望河川、邊享用輕食和料理，是可以讓身心在豐富的自然中得到放鬆的景點。

■ 交通資訊：從JR ・近鐵「伊勢市」站至「度會特別支援學校前」下車，徒步約10分鐘可抵達。

■ 官網：https://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=568&frmCd=2-3-2-0-0

│拍攝場景 4－御城番屋敷│

▲御城番屋敷。 圖：三重フォトギャラリー／提供

▲御城番屋敷。 圖：三重フォトギャラリー／提供

在第四話中登場的松阪祇園祭場景，也是拍攝電影版《神劍闖江湖最終章： The Beginning》的有名景點。

彷彿穿越時空回到十七世紀的江戶時期，御城番屋敷是松阪城警備武士及其家人的住所，至今仍完整保存下來，兩旁植栽林立的石板道，是著名的拍照打卡景點。御城番屋敷位於松阪市，松阪市也以富商之城而聞名。三井集團的創始人三井高利就出生於此。

此外，松阪還有許多其他與豪商有關的景點，遊客可以參觀豪商的邸宅等。而提到松阪，最有名的是松阪牛，但還有其他許多人氣美食，像是烤雞料理，也不能錯過。

■ 交通資訊：在JR‧近鐵「松阪站」搭乘往「藤木台」或「川井町」或「阿坂‧小野」的巴士，車程約5分鐘，在「市民病院前」下車，步行3分鐘抵達。或搭乘鈴之音巴士，在「市民病院」下車。

│拍攝場景 5－夫婦岩│

▲夫婦岩及滿月。 圖：三重フォトギャラリー／提供

三重縣知名度超高的景觀之一「夫婦岩」，男岩與女岩以大注連繩連結的畫面，也成了《下剋上球兒》劇中場景。5～7月（尤其在夏至前後）時，太陽會從夫婦岩之間升起，在 11 月至 1 月期間的秋、冬季，則可在夫婦岩之間看見滿月；充滿奇幻風情的景觀絕無僅有，除了遊客，更吸引許多攝影愛好者前來。

■ 交通資訊：在JR二見浦站下車，步行15分鐘。或是在JR伊勢市站‧近鐵宇治山田站，搭乘往「鳥羽」巴士，車行約20分鐘，在「夫婦岩東口」站步行5分鐘即抵達。

│拍攝場景 6－四日市工業園區夜景│

▲夕陽西下的夜景。 圖：三重フォトギャラリー／提供

劇中出現的比賽場景為三重縣四日市市的「霞ヶ浦球場」，球場所在的「霞ヶ浦綠地公園」，即是可以觀賞工廠夜景的景點之一。

夜空下冉亮炫目光芒的工廠，彷彿科幻電影中的綺麗景象，吸引許多遊客到訪。

▲船與夜景。 圖：三重フォトギャラリー／提供 ▲船與夜景。 圖：三重フォトギャラリー／提供

四日市工業區周邊還有許多拍攝美圖的地點，讓遊客從不同角度欣賞工業園區夜景的壯觀。

此外，還有一種方式可以從海上欣賞四日市夜景，那就是「夜景遊船」，從船上拍攝的奇幻美景，成了拍照分享社群的首選。

■ 拍攝景點： https://www.kankomie.or.jp/season/article/250

★ 有關其他《下剋上球兒》景點詳細資訊： https://www.kankomie.or.jp/topic/292

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