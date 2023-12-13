「31冰淇淋聯名哈利波特」開賣了！買再送蜂蜜公爵造型毛毯
日本「31冰淇淋」與哈利波特攜手再創奇蹟，冰淇淋界冬季盛事即將掀起。這家日本最大冰淇淋連鎖店，自11月哈利波特首度合作引爆話題後，現推出第二波令人垂涎的冰品，為粉絲打造一場冬日美味的視覺盛宴。
靈感源自霍格華茲學生心愛的糖果店「蜂蜜公爵」，設計的俏皮冰淇淋與杯身風靡至12月27日，成為粉絲充滿魔法氛圍的甜蜜聖誕伴侶。主打「蜂蜜公爵週日歡樂杯」，選一球心水冰淇淋口味，滿滿鮮奶油、粉綠巧克力醬、糖果圖案白巧克力，打造獨一無二冰淇淋饗宴。
雙球冰淇淋杯也有新意，推出「哈利波特硬殼杯」，包括「霍格華茲學院」和「嘿美」風格，品味後還可當迷人收藏品或小物容器。在日本部分地區，更有自選杯款服務。
想品嚐不同口味的31冰淇淋，挑選8種組成限量版「蜂蜜公爵禮盒包裝」，驚喜贈送「蜂蜜公爵造型毛毯」，絕對是冬日必備的甜蜜溫馨。讓「31冰淇淋」和哈利波特攜手，為這個冬天注入美味魔法。至於台灣則推出超級瑪利歐雙球杯，準備開吃了！
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