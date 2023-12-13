「31冰淇淋聯名哈利波特」開賣了！買再送蜂蜜公爵造型毛毯

東京各地每到11或12月就會展出各種的夜間燈飾，以渾身解數來迎接聖誕佳節。除了知名的六本木、丸之內之外，2023年還有哪些網路熱門的人氣燈光秀地點呢？以下就讓小編來推薦你3個2023年東京必看的冬季燈光秀吧！

2023-12-13 10:00