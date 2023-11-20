日本「Katanukiya」與三麗鷗攜手推KITTY年輪蛋糕！還有美樂蒂布丁狗造型

品味日本的經典滋味，享受一場充滿「三麗鷗」美食的視覺盛宴！日本著名年輪糕專賣店「Katanukiya」與三麗鷗攜手合作，共同打造了七款限定年輪蛋糕，呈現出一場甜蜜又充滿趣味的視覺盛宴，這絕對是一場味覺和視覺的美食饗宴。

圖／katanukiya提供

在KITTY 50週年生日的這個特別時刻，Katanukiya聯手KITTY打造限定周邊，更推出了超萌的「三麗鷗年輪蛋糕」，將KITTY、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗和帕恰狗等七個可愛角色化為美味的蛋糕，每款角色蛋糕都擁有獨特的口味，包括原味帶有杏仁香氣、清爽甜美的草莓和楓糖風味，絕對能滿足不同口味喜好的讀者。

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「三麗鷗年輪蛋糕」已正式在實體店開賣，地點包括日本katanuki-ya銀座總店、Ecute Edition澀谷店以及全國各展示廳等。遊玩日本不妨買來吃吃看囉。

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