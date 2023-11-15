哥吉拉70週年！日本「哥吉拉主題房」開始預訂，再送「全球最大120公尺雕像」園區門票
喜歡哥吉拉的粉絲快看！日本「哥吉拉迎擊作戰園區」與「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」合作，共同推出「哥吉拉主題房」，預計12月1日正式開放旅客入住，給予哥吉拉的忠實粉絲一場難得的朝聖住宿之旅。
「哥吉拉迎擊作戰園區-國立哥吉拉淡路島研究中心」，可說是全球最大規模的哥吉拉集中地，還有一座高達120公尺、仿照哥吉拉本尊1:1製作的雕像，絕對視覺震撼。在這片樂土中，遊客可以挑戰刺激的「滑索」和「射擊遊戲」，不僅如此，獨家哥吉拉商品和點心可購買，鐵粉絕對愛慘。
而為迎接「哥吉拉」在日上映70週年慶，特地設計了「哥吉拉怪獸主題房」，即日起開放預訂，預計12月1日正式迎賓。成功預訂的旅客將獲得豐富的周邊禮遇，包括「哥吉拉迎擊作戰園區」門票、哥吉拉托特包、哥吉拉壓克力板等。解開房內隱藏任務，還有驚喜紀念相框可以免費拿。
最後，值得一提的是踏進「哥吉拉怪獸主題房」，整間空間都彷彿被哥吉拉所包圍，無論是掛畫、床罩、靠墊還是浴室牆面，處處都散發出令人讚嘆的哥吉拉風采。這絕對是一場可以與哥吉拉共創回憶的奇幻冒險，趕快規劃前往吧！
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