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宮崎駿經典不敗！「吉卜力公園」三大展區，經典角色統統看得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ジブリパーク GHIBLI PARK 官網
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經典不敗宮崎駿要前日本名古屋愛知縣的「吉卜力公園」了！日前首批開放的三大區域能夠親身體驗宮崎駿的經典動畫角色：不僅有龍貓、湯婆婆、無臉男，還能欣賞到《霍爾的移動城堡》中的獨特建築。粉絲們是必定不容錯過的聖地！

圖／ジブリパーク GHIBLI PARK 官網
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首推薦一定要去看「吉卜力大倉庫」！游泳池經過重新打造，成為一個室內策展空間，陳列著各式各樣的展覽，還有電影投影區、兒童遊戲室、咖啡廳和商店，一秒沉浸在動畫的奇妙世界。

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另外還有踏入公園就會被眼前的「青春之丘」所迷倒。雖然目前園區沒有全部開放，但另一個令人驚艷與期待的地方是「魔女之谷」，結合《霍爾的移動城堡》和《魔女宅急便》的元素結合而成。這片占地2.9公頃的園區散發著濃厚的異國風情，預計將建造高達16公尺的「霍爾的移動城堡」，讀者有機會一窺它內部的裝潢。四座歐式木造建築仿佛是電影場景的延伸，目前規劃2024年3月16日隆重開幕。這是一場關於夢想、回憶和奇蹟的冒險，鐵粉準備好衝了！

圖／ジブリパーク GHIBLI PARK 官網
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