神級爆餡三角派！日本麥當勞「草莓卡士達派」限時販售 網手刀開箱：吃完再減肥
不知不覺已立冬，天涼就要吃點暖呼呼的甜點，日本麥當勞的「三角巧克力派」再出擊，除了秋冬穩定販售的「黑巧克力派」好評不斷外，加碼於11/8起開售限時新品「草莓卡士達派」，粉色外型搭配專屬包裝盒，一整個少女心大爆發。
草莓的季節要來了！日本麥當勞於11/8起限時開賣新品甜派「草莓卡士達三角派」，層層酥脆的外皮包裹草莓巧克力奶油及順滑卡士達醬，口感豐富刺激味蕾，專屬冬季的限定甜蜜滋味。而穩定供應的「黑巧克力派」則將可可濃度再升級，極黑濃巧一次滿足。
「草莓卡士達三角派」今日才剛開賣，就有不少日本網友手刀開吃並分享口感，紛紛表示「早上就吃了，不只有甜味還吃得到草莓的微酸，真的好吃」、「絕對不會錯的組合，還有濃稠的內餡」、「吃完這個再減肥」等，近期有去到日本記得打卡這款日本限定好味道喔！
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