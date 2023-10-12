迪士尼慶100年了！聯名SEIKO「米奇指針大鐘」怎麼拍都好看
迪士尼100年了！歡慶迪士尼百年SEIKO HOUSE GINZA於即日起至11月18日推出「米奇指針」大鐘，位於銀座四丁目，經歷2021年的翻新改造，如今以全新的面貌並重新命名為「SEIKO HOUSE GINZA」，搭乘東京Metro地下鐵至「銀座站」的A9出口，徒步約2分鐘即可輕鬆抵達，到東京旅遊一定要看看了！
SEIKO HOUSE GINZA的時鐘每小時皆會響起悅耳的鐘聲，自1932年換上現今的第二代時鐘以來，已經歷91個歲月。這回慶祝迪士尼百年慶典，首次特別換成米奇全新鐘面，為塔樓注入了令人陶醉的奇幻魔法。活動內銀座的遊客們都能夠欣賞到可愛的米奇大鐘外，尤其特有的兩隻指針，絕對美拍網美照非常適合。
無論是當地居民或來玩的遊客，這個奇妙的米奇時鐘都值得前來一睹它的風采，也絕對不能錯過與米奇大鐘合影的絕佳機會。快揪團朋友來SEIKO HOUSE GINZA吧！一起與米奇共同歡度迪士尼的百年慶典。
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