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準備好了嗎！大阪環球影城「NO LIMIT ! Christmas 2023」即將盛大開催

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年冬天還沒想到要怎麼度過嗎？那就到大阪環球影城與瑪利歐、小小兵們一起度過吧！雖然萬聖節活動還沒結束，但每年讓人最期待的聖誕派對消息公布囉！環球影城NO LIMIT ! Christmas 2023來看看有哪些精采活動吧～

We wish ”YEAH!” Merry Christmas 打破常規的冬天！

環球影城2023全新打造絢麗聖誕節，精彩刺激、保證讓你不禁大聲喊YEAH！在被雪覆蓋的魔法世界裡，與魔法生物們一起互動，晚上再到新裝飾的超大聖誕樹下，來場浪漫的聖誕約會～參加聖誕派對時不妨帶著閃亮亮會發光的小物，讓自己也成為閃亮的光芒，大聲喊出 OH！ YEAH！

讓自己也成為光的一部分！聖誕派對將帶你進入絢爛愉悅的旋渦中…

當夜幕降臨、燈光亮起，快來到園區公園集合！

由可愛的新面孔DJ Frosty領軍，園區內瞬間轉為動感的聖誕舞池，聖誕派對開始囉！在五光十色的燈光和音樂中，和夥伴們以及小小兵、史奴比、HELLO KITTY等吉祥物一起盡情跳舞，享受這一年一度的盛會！

全長超過30米！充滿驚喜的NO LIMIT!聖誕樹

環球影城每年的聖誕節都會搬出代表的巨大聖誕樹，今年聖誕再加碼！聖誕樹全長30公尺高。前所未有的華麗聖誕樹以全LED的燈光打造，燈光將隨機變出不同的夢幻色彩，在黑夜中閃耀著絢爛光芒！

冬季限定！讓我們全心投入瑪利歐世界～

任天堂世界去年首度推出冬季布置，就受到大家的好評，因此今年聖誕節也再度推出特別的冬季限定任天堂裝飾！

瑪利歐與路易吉的造型雪人、超級星星廣場的特別裝飾，庫巴城堡、碧姬公主城堡與水管也紛紛換上全新的緞帶裝飾，快到超級任天堂園區感受這興奮的冬季雪國世界吧～

其他還有能和換上聖誕服的小小兵們合照留影，和可愛的ELMO、史奴比與Kitty等角色跳舞歡慶，今年冬天最盛大的聖誕節派對，等你來+1！

NO LIMIT！Christmas 2023

2023年11月21日（二）～2024年1月8日（一）

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/christmas-2023/no-limit-christmas-2023

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