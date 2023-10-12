迪士尼粉絲快看過來！歡慶迪士尼100週年「迪士尼紀念Suica卡」 三大系列夢幻登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本的Suica卡(西瓜卡)就像是台灣的悠遊卡，無論是搭乘交通大眾運輸、便利商店消費、購物結帳等都能輕鬆支付，省去找錢的麻煩～

今年為了紀念迪士尼100周年慶，JR東日本宣布將推出特製的迪士尼紀念Suica卡，並分成三個系列於Belle Maison JRE MALL店開賣，讓我們一起來看看吧！

迪士尼100周年紀念Suica卡 限量登場～

系列1：限量1,500套！Disney100紀念套組

Disney100紀念套組一次將販售6款造型的Suica、且不拆售。

精緻高質感的銀色卡面，印有迪士尼100的字樣，6款卡面分別對應6位不同的角色，有米奇、莫娜、鋼鐵人、艾莎、胡迪與尤達大師，並附上精美的壓克力展示架，讓你將Suica收納在裡面，並展示於居家布置裡！

套組僅限量1,500套，使用期限到2024年6月30日止，若到期時卡片仍有餘額，將不能退款，只能作為紀念收藏品。這麼獨特的紀念品絕對是所有迪士尼迷們必搶的夢幻逸品！

售價：33,000日圓(含稅)

系列2：限量6,500組！Disney100 米奇Suica卡

在上一個介紹的套組中，僅有米奇款是唯一能單獨購買的款式。

雖然沒有壓克力展示架可以展示，但米奇組也附有高質感的銀色收藏盒，上頭印製精美的Disney100字樣與米奇，令人捨不得拆開！

米奇Suica的使用期限同樣只到2024年6月30日，每人限購5組，若預算不足的話不妨入手迪士尼最經典的角色「米奇」吧！

售價：6,600日圓(含稅)

系列3：限量1,000組！Disney100綜合Suica卡（共2款）

綜合Suica分為兩個款式，上頭都印有各個迪士尼角色，像是米奇米妮、公主、皮克斯、漫威、星際大戰等，如果不知道該買哪一款的話，不妨買綜合Suica卡一次蒐集多個角色造型吧！

綜合卡的包裝以更有質感的銀灰色皮製收納盒包裝，內層同樣是灰色的，並印製滿滿的Disney100字樣，限量1,000組、每人限購5個，把握機會要搶要快！

售價：16,500日圓(含稅)

其他：Disney100紀念車票

除了Suica卡外，JR東日本也推出了20款的「Disney100紀念車票」套組，從懷舊的經典名作到記憶猶新的熱門作品都印製在車票上，像是冰雪奇緣、玩具總動員、海底總動員、黑白復古米奇、木蘭、阿拉丁、小美人魚…等，讓你回顧迪士尼100年來的種種歷史！

車票以東京、新宿、澀谷、池袋、濱松町、橫濱、青森、藏王、仙台、盛岡這10個車站為主，每個車站推出2種款式、合計20張紀念車票，且可實際搭車使用～

正面出版日期印上迪士尼的周年紀念日「10/16」，背面也設計成郵票的風格，可以收納在附贈的方形收藏本裡，是值得收藏的Disney100紀念車票！

哪裡買？

https://www.jreastmall.com/shop/pages/S107/d100_suica.aspx?utm_source=bellemaison&utm_medium=pr&utm_campaign=230914_pr_Disney_ad&utm_content=

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