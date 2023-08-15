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寶可夢造型餐點夯爆！慶祝25週年再推新品「首推皮卡丘咖哩飯與漂浮飲」
精靈寶可夢風靡全球，其魅力超越國界，手遊Pokémon Go在全球各地仍有許多玩家。而日本「Pokémon Center」為慶祝25週年特別推出特色套餐，讓寶可夢「成真」彷彿融入了這個夢幻世界。包含可愛俏皮的皮卡丘咖哩飯，搭配超萌的「皮卡丘閃光漂浮飲」，絕對是「寶可夢粉」的最愛，也是不可錯過的美食體驗。
位於東京日本橋的寶可夢中心（Pokémon Center），正舉辦盛大的25週年慶典。在這個值得慶賀的時刻，寶可夢咖啡館（Pokémon Cafe）重新調整了菜單，帶來了可愛的皮卡丘咖哩料理，同時提供三款精選主餐：包含皮卡丘與妙蛙種子友好咖哩盤、皮卡丘與小火龍友好咖哩盤，以及皮卡丘與傑尼龜友好咖哩盤。每道主餐均皮卡丘造型盤子呈現，主菜搭配Q版皮卡丘造型白飯。無論是精靈球、妙蛙種子酪梨馬鈴薯沙拉，還是小火龍炸雞排、傑尼龜海鮮焗烤等主菜，都令人愛不釋手，反而太可愛捨不得吃它。
不僅如此，寶可夢咖啡廳還推出嶄新的飲品─「皮卡丘閃光漂浮飲」。這杯飲品以檸檬飲為基底，加上人氣椰果與紅茶果凍，頂部再搭配皮卡丘造型芒果冰淇淋，絕對是無法抗拒的美味誘惑。其他還有印有25週年LOGO的拉花咖啡，經典的紅白黑精靈球杯身，搭配奶泡上的精緻圖案，同樣成為受歡迎的首選。
慶祝活動正在熱烈進行中，透過美食為這場精靈寶可夢的盛宴增添全新氣象。品味美食的同時，寶可夢粉絲們更能感受到滿滿的歡樂氛圍，對於渴望探索日本的寶可夢愛好者，這將是一段美味而難以忘懷的旅程。詳情請上官網查詢。
官方網站：https://www.pokemoncenter-online.com/cafe/
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