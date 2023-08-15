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倒數2週！朝日電視台捕獲66隻哆啦A夢 2023專屬夏日回憶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／SUMMER STATION官網
圖／SUMMER STATION官網

每年夏天固定在東京六本木舉辦的「SUMMER STATION」，從7/22持續到8/27，總共37天的時間已經剩下2個禮拜的時間，今年除了可以體驗蠟筆小新互動遊戲，還有假面騎士和光之美少女、王樣戰隊帝王者聯名咖啡廳，還有焦點「哆啦A夢廣場」，這段時間有要到東京六本木的旅客，可以排進景點裡，跟可愛的哆啦A夢合照，留下這個夏天專屬的回憶～

圖／SUMMER STATION官網
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這回哆啦A夢們出現在兩個地區，分別是位於朝日電視台總部的大門和「66廣場」；在朝日電視台總部的是「任意門」的大型公仔，哆啦A夢從口袋中掏出許多道具，還有大雄悠閒地午睡的畫面，停留在最美好的時光；還有「66廣場」中聚集了66座的哆啦A夢雕像，手中拿著不同道具，等著大家是否能認出它們的用途，最重要的是，不用買票就能拍照合影，想必會成為大家到東京去的打卡熱點！

圖／SUMMER STATION官網
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除了在台灣人中知名度最高的哆啦A夢之外，還有假面騎士、光之美少女聯名咖啡廳，販賣期間限定的餐點，另外有哆啦A夢交響樂劇場及其他需要買票的活動，想要參加的人，記得上官網查查怎麼買票，以免大老遠跑一趙卻撲空唷～

圖／SUMMER STATION官網
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六本木ヒルズ(六本木Hills)

東京地下鐵日比谷線、都營大江戶線，「六本木站」1號出口，步行5到7分抵達

SUMMER STATION官網

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哆啦A夢 東京 咖啡廳

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