衝一個！瑞幸咖啡聯名「線條小狗」推七夕黑鳳梨系列飲品，療癒聯名提袋、杯套及貼紙只送不賣

七夕最萌聯名！大陸知名咖啡品牌「瑞幸咖啡」在今年七夕再度攜手韓國畫師筆下的「線條小狗」推出「黑鳳梨系列」新飲品，以及一系列可愛療癒的聯名杯套、紙袋和貼紙等周邊，不少人在今(14)日開賣就直衝門市，紛紛打卡表示「已支持」。

圖／瑞幸咖啡官方微博

圖／瑞幸咖啡官方微博

大陸咖啡品牌「瑞幸咖啡」深受當地人喜愛，年營業額更是屢創佳績。今年七夕，再次攜手韓國文創「線條小狗」，推出七夕限定款飲品「黑鳳梨拿鐵」及「黑鳳梨小鐵」，兩款飲品都喝得到零卡鳳梨風味的清甜與奶香，不喝咖啡也可點「黑鳳梨小鐵」，一次滿足愛咖啡與不喝咖啡的朋友。

圖／瑞幸咖啡官方微博

瑞幸咖啡與線條小狗聯名推出「黑鳳梨系列」新品。圖／瑞幸咖啡官方微博

此外，瑞幸聯名「黑鳳梨系列」自8/14起開賣，同步推出「修狗愛情故事七夕特別篇」杯套、紙袋及貼紙等必收周邊，只送不賣，贈完為止。許多大陸網友已經手刀先衝打卡新品，並在瑞幸官方微博貼文回應「很滿意」、「修勾(小狗)已到家」，表達對這次聯名的喜愛。

圖／瑞幸咖啡官方微博

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