衝一個！瑞幸咖啡聯名「線條小狗」推七夕黑鳳梨系列飲品，療癒聯名提袋、杯套及貼紙只送不賣
七夕最萌聯名！大陸知名咖啡品牌「瑞幸咖啡」在今年七夕再度攜手韓國畫師筆下的「線條小狗」推出「黑鳳梨系列」新飲品，以及一系列可愛療癒的聯名杯套、紙袋和貼紙等周邊，不少人在今(14)日開賣就直衝門市，紛紛打卡表示「已支持」。
大陸咖啡品牌「瑞幸咖啡」深受當地人喜愛，年營業額更是屢創佳績。今年七夕，再次攜手韓國文創「線條小狗」，推出七夕限定款飲品「黑鳳梨拿鐵」及「黑鳳梨小鐵」，兩款飲品都喝得到零卡鳳梨風味的清甜與奶香，不喝咖啡也可點「黑鳳梨小鐵」，一次滿足愛咖啡與不喝咖啡的朋友。
此外，瑞幸聯名「黑鳳梨系列」自8/14起開賣，同步推出「修狗愛情故事七夕特別篇」杯套、紙袋及貼紙等必收周邊，只送不賣，贈完為止。許多大陸網友已經手刀先衝打卡新品，並在瑞幸官方微博貼文回應「很滿意」、「修勾(小狗)已到家」，表達對這次聯名的喜愛。
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言