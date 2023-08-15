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買到上飛機前最後一刻！日本購物天堂PREMIUM OUTLETS®

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
圖：向日遊顧問有限公司／來源

臨空 PREMIUM OUTLETS® 腹地寬廣，提供遊客舒適逛街空間。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
臨空 PREMIUM OUTLETS® 腹地寬廣，提供遊客舒適逛街空間。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】趁著日圓貶值，現在不買更待何時！具備店鋪數量多、商品類型多、交通方便、鄰近觀光景點等優勢的大型購物商場 PREMIUM OUTLETS® 是許多訪日遊客的最愛，其中的營業據點「臨空」與「酒酒井」分別鄰近關西國際機場與成田國際機場，相當適合排在回國前最後1站，或是直接帶上空行李箱，第1站就直奔採買整套新行頭。

臨空 PREMIUM OUTLETS®

▲2020年夏季擴建後提供的服務也同步擴展，一趟就能滿足購物、美食、住宿需求。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲2020年夏季擴建後提供的服務也同步擴展，一趟就能滿足購物、美食、住宿需求。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

臨空 PREMIUM OUTLETS® 是目前關西地區規模最大的購物天堂，距離機場搭電車只要1站，車程約10分鐘。境內有約250間店舖，涵蓋國際知名品牌、運動及戶外用品、美妝服飾、親子用品等。

▲享受購物與美食之餘，還能體驗在大阪灣住1晚感受早晚景色變化。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲享受購物與美食之餘，還能體驗在大阪灣住1晚感受早晚景色變化。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

擴建後加入以大阪灣絕景為亮點的美食街「RINKU DINING」，具備大片落地窗，邊用餐能邊欣賞變化萬千的海灣風光。此外，大阪灣岸更有日本知名建築大師隈研吾與戶外用品龍頭Snow Peak攜手打造的流動式住宅「住箱─JYIBAKO─」，遊客能在這裡住上1晚，雙人同住包含早餐每人15,950日圓起。

★ 臨空 PREMIUM OUTLETS®

．交通：

【電車】JR阪和線關空快速或南海本線機場急行至「臨空城」站，徒步約6分鐘。

【巴士】大阪站JR高速巴士總站搭乘高速巴士至「臨空城」站，徒步約6分鐘。

【接駁巴士】關西國際機場第一航廈搭乘接駁巴士，車程約15分鐘。（※單程成人300日圓、孩童150日圓。）

．地址：大阪府泉佐野市臨空往來南3-28

酒酒井 PREMIUM OUTLETS®

▲商場設計主打美式裝飾藝術ArtDeco風情。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲商場設計主打美式裝飾藝術ArtDeco風情。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 是最靠近成田國際機場的大型購物商場，車程約15分鐘就能抵達，往返東京市區也只要約1小時。腹地內擁有約220間店鋪，種類豐富之外，孩童用品與玩具知名品牌也相當齊全，再加上商場南北兩側都具備小型遊樂區，相當適合親子同遊。

▲逛街吃飯之餘，別錯過回家的航班！成田國際機場的飛機時刻表一抬頭就能馬上查看。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲逛街吃飯之餘，別錯過回家的航班！成田國際機場的飛機時刻表一抬頭就能馬上查看。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

境內設有約30間餐廳，用餐區色彩繽紛可愛，還特別設置「飛機時刻表」來提醒遊客注意時間！包含「成田夢牧場」等使用千葉縣產食材的當地店家進駐之外，也有異國美食或是日本料理可選擇。

★ 酒酒井 PREMIUM OUTLETS®

．交通：

【電車】JR酒酒井站或京成酒酒井站搭乘公車，車程約15～20分鐘。

【高速巴士】東京八重洲巴士總站搭乘高速巴士，車程約50分鐘。

【接駁巴士】成田國際機場搭乘接駁巴士，車程約15分鐘。（※單程成人500日圓、孩童250日圓。）

．地址：千葉縣印旛郡酒酒井町飯積2-4-1

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