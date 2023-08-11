萌到心坎裡！ 12家「人氣文創IP+卡漫聯名」盤點 手搖飲料、快閃商店、週邊小物 每款巨可愛統統都想收

萌到讓人原地融化了！ 療癒商機正旺盛，當與各種知名圖文插畫、ACG IP推出聯名合作後，總是能吸引到許多粉絲瘋狂追逐購買，成了各家手搖品牌經常祭出各種吸睛的聯名行銷手法，快來看看近期哪些手搖飲料、IP文創、卡漫聯名，推出萌到讓人忍不住入手的週邊系列商品，每一款都不想放過呀！

★7-ELEVEN X 寶可夢聯名杯

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN新推出的寶可夢系列商品，由皮卡丘領軍帶領寶可夢們推出多款商品，以海邊度假氛圍作為設計靈感，新品首推「寶可夢布丁牛乳200ml」，炎夏外出不可缺少隨身「寶可夢海洋深層水厚濕巾」、「寶可夢毛巾」、「寶可夢收納購物袋」、「寶可夢直傘」超實用。

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定門市販售「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋及7-ELEVEN酷聖石複合店販售的「覆盆莓芒果雪貝」，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝亮相。特別的是，購買「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋2支（杯）或「覆盆莓芒果雪貝」3OZ，加贈寶可夢造型湯匙一支。

★日出茶太 X 海綿寶寶

圖／日出茶太提供

手搖飲品牌「Chatime日出茶太」在今夏攜手動畫「海綿寶寶」跨界合作，不僅有海綿寶寶、派大星概念的全新專屬飲品，更打造「深海鳳梨屋」及「粉紅超派」兩款概念新飲品，即日起至10/31於全台門市推出「海綿星星大冒險」活動，可購買兩杯飲料即贈的限量比奇堡隨手貼外，還有消費滿額加價購的方方黃黃環保袋、海綿星星吸管杯、蟹堡王員工杯袋、四處探險紫色托特包及Whatever徽章組等，另有LINE會員限定比奇堡全家餐568套組，統統數量有限。

圖／日出茶太提供

★鶴茶樓 X SHOP1107

圖／鶴茶樓提供

韓國人氣文創品牌「SHOP1107」，以兩隻白色貴賓+咖啡色摺耳狗狗「Gongchil & Gongsil」為主要角色，這回與鶴茶樓推出4款聯名杯，以及9樣周邊商品，消費滿額免費贈送聯名貼紙。凡單次消費滿「98元」即可加購週邊，每人限購1項，最多限加購2項，消費金額須達196元，週邊商品無單售，僅限來店購買。凡購買週邊，並加入鶴茶樓官方LINE，即可獲得聯名貼紙1張。

圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

★Mr.Wish X 加菲貓

圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

人氣手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」攜手世界著名「加菲貓」帶來兩款有滿滿哈味的限定新飲品外，還有六款又萌又實用的「加菲貓限定環保罐」，只送不賣，手刀快衝！

圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

「Mr.Wish鮮果茶玩家」與世界最具人氣又最厭世的「加菲貓」攜手合作，自8/1起推出「橘哈啵啵」與「綠哈啵啵」兩款哈密瓜飲品，一次滿足喜歡哈味的朋友與咀嚼控，而且只要購買哈密瓜新品都會以專屬「加菲貓環保罐」盛裝，不用加購、直接帶回家。

★康青龍 X 救援小英雄波力

圖／康青龍提供

「康青龍」新聯名兒童界偶像巨星《救援小英雄波力》，共推出炫藍波力、萌粉安寶、蜜香桑葚、蜜香鮮奶4款限定飲品，其中更有專為小朋友特製的無咖啡因飲料「小小英雄杯」，還有免費加料服務。還提供可愛的公仔週邊供您加購，包含親民的警車波力、救護車安寶、消防車羅伊、直升機赫利、卸貨車唐普、挖土機普克等六款，89元加價即可帶走。

圖／康青龍提供

★功夫茶 X 嗨小強

圖／功夫茶提供

功夫茶招牌吉祥物「阿寶」攜手插畫家「嗨小強 HI JOHN」的3大角色「小強 × 柴柴 × 圓圓」推出一系列聯名商品，除了4款主題飲料杯身及專屬封膜外，還有超實用又環保的「大容量環保瓶」、「絨毛抱枕」等聯名周邊。即起只要購買任一飲品，就可以免費加料烏龍茶凍，8/15前還可享第二杯半價優惠。

功夫茶 X 嗨小強聯名登場。圖／功夫茶提供

★COMEBUY X 崩壞：星穹鐵道

圖／COMEBUY提供

8月一定要喝爆！COMEBUY與宇宙級戰略角色扮演二次元遊戲「崩壞-星穹鐵道」，共推三款爆紅角色聯名飲品「卡芙卡˙玩火、刃˙鳳椰玩火、銀狼˙玩火搖果樂」，更特別為粉絲玩家舉辦宇宙補給站活動，於8/31前至全台COMEBUY現場門市購買聯名飲品任一杯，立即贈送一張遊戲虛寶卡及專屬角色貼紙，任二杯(含以上) 玩火系列飲品，還可額外再獲得一張專屬杯墊。每人一次機會，數量有限，贈完為止。

圖／COMEBUY提供

★85℃ X 蠟筆小新

85℃首度與蠟筆小新聯名，此次推出四款蛋糕，包括整模蛋糕「蠟筆小新─甜點派對大冒險」、「蠟筆小新─動感拯救世界」，和兩款切片「蠟筆小新─野原一家出擊」、「蠟筆小新─早安歐嗨唷」有專屬的蛋糕盒，有趣的是，兩款造型蛋糕上的小新公仔，可以變身可愛的冰箱磁貼、鑰匙圈或吊飾，盒內的內墊高板也可自己動手DIY，做成便條紙盒、筆筒或存錢筒。全台限量87,000個。

85℃首度與蠟筆小新聯名。記者羅建怡／攝影

新品於8/17上市，上市後至9/6，到85℃購買任一款蠟筆小新授權蛋糕並成為85APP會員，還有機會抽中「新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司」首輪早場電影的優惠券。

蛋糕盒可以DIY再利用，此為變身蠟筆小新小白狗屋。圖／85℃提供

★五桐號 X Dinotaeng

圖／五桐號WooTEA臉書

五桐號持續與韓國人氣IP「Dinotaeng」聯名，除了推出的還有「青森蘋果凍飲」及「椰椰芋圓奶霜」兩款新飲品，最新推出有BoBo、Quokka的馬克杯與探險公仔組，夜燈則只有BoBo款。只要進行門市集點活動，大杯飲品就能獲得1點，「造型馬克杯」BoBo款7/19開賣、Quokka款8/11開賣，集5點加價499元、集10點加價399元換購；「BoBo造型夜燈」集5點加價639元、集10點加價489元換購；「探險公仔組(兩隻不拆售)」集5點加價579元、集10點加價429元換購。

圖／五桐號WooTEA臉書

★華山1914文化創意園區 X dtto friends 夏日祭典

圖／Dcard提供

即日起至9月3日在台北華山1914文化創意產業園區中7A館盛大開設，全新限定主題「dtto friends 夏日祭典」快閃店，不僅完全免費入場，更有4大吸睛亮點別錯過，包括全新打造3.5公尺超有氣勢的Hoya好鴨巨大神社，可現場抽籤祈求好運；全新百款夏日祭典主題商品，其中dtto friends浴衣造型主題只在華山快閃店獨家限量販售；首度推出Saugy腸太郎造型雞蛋糕攤位，3種超萌造型一次滿足，同時也首次引進互動式大型抽獎設施「Dinu的食物派對燈」，人人有獎絕對要來試試手氣，還有主題限定拍貼、印姓名貼、照片列印及轉扭蛋機等，快揪好友一起玩。

圖／Dcard提供

★華山1914文化創意園區 X 華山真珠美人魚期間限定店

圖／FANFANS粉粉提供

「真珠美人魚」期間限定店降落台北華山文創園區，販售「《SPLASH DREAM》草莓蛋糕杯」、「《海底世界》馬卡龍」、「《七彩的微風》冰淇淋聖代」等多種美美餐點及7款不同顏色及口味的瓶裝飲料，本次更有超特別新周邊「麥克風造型筆」、實用「陶瓷咖啡杯盤組」、可愛療癒「絨毛小吊飾」等。

圖／FANFANS粉粉提供

即日起至9/17，於華山1914文化創意園區 中5B館／鍋爐室，打造動畫經典場景快閃店，必玩拍貼機、巨型扭蛋機等也千萬別錯過，8/12及8/26兩日還有「K歌同樂會」活動，詳情可見FANFANS粉粉臉書專頁。

★台中大遠百 X weiweiboy 可愛大王

weiweiboy可愛大王提供

邀請粉絲們與插畫家「weiweiboy」繪製的「可愛大王」一同歡慶10週年，即起至8/31，快閃店於台中大遠百11樓江戶區盛大登場。不用門票即可入場，有第一次登場的限定拍貼、姓名貼、氣球機及扭蛋機等機台要跟大家互動；還有限定款的聯名餅乾鐵盒，從紙袋到盒子都是特別製作，以及造型可愛到捨不得吃的餅乾，這回讓你一次就能帶走，最後還有打卡禮、滿額禮等好康等大家來拿！

weiweiboy可愛大王提供

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