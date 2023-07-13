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去輕井澤玩要住哪裡？輕井澤飯店精選8間+3大熱門住宿區域完全攻略(下)

聯合新聞網／ 窩日本

本集延續"輕井澤玩要住哪裡？輕井澤飯店精選8間+3大熱門住宿區域完全攻略(上)"，將再介紹四間不可錯過的輕井澤優質飯店。

輕井澤圭音羽之森酒店(Kyu Karuizawa Hotel Otowa No Mori)

飯店距離能購物、吃美食的舊輕井澤銀座通徒步僅7分鐘的距離，和知名景點雲場池也只有5分鐘的車程，能滿足你對觀光和購物的需求。

飯店走的是歐式風格，腹地裡還有一個哥德式小教堂，在冬季能拍到迷人的雪景，秋天時還能看到楓紅，一年四季都有不同的美。

網友評價：綜合評分 8.6；交通便利度 7.8

交通：JR輕井澤站徒步15分鐘

參考價格：雙人房21,440日圓起～

Hotel Rosso Karuizawa

相較於輕井澤很多飯店講求有很大的綠地腹地、有悠久的歷史，Rosso飯店標榜他們是屬於「機能型」的飯店。

不僅離車站和滑雪場、購物中心很近，房型更多達7種可選擇，不管是家人、朋友、情侶，甚至是一個人的旅客他們也很歡迎。早餐免費提供輕食，飯店內還有高壓有氧設備可以租用，讓人快速恢復體力、消除疲勞。

網友評價：綜合評分 8.7；交通便利度 8.4

交通：JR輕井澤站徒步6分鐘

參考價格：雙人房14,850日圓起～

輕井澤賽普拉斯酒店（Hotel Cypress Karuizawa）

根據使用目的不同，飯店提供了帶露天溫泉池的客房以及現代日式客房、家庭套房、包租別墅等客房供客人選擇，客房空間非常地寬敞。

另外飯店裡還有法式餐廳、鐵板燒涮涮鍋餐廳、咖啡廳，還有滿滿信州特色料理的早餐，住在裡面就能盡享當地美食。

網友評價：綜合評分 8.4；交通便利度 8.1

交通：JR輕井澤站徒步10分鐘

參考價格：雙人房22,638日圓起～

輕井澤住宿推薦–中輕井澤

中輕井澤是以圍繞著星野飯店為中心而成的聚落，當中有高級版的虹夕諾雅，也有針對年輕人的BEB5，非住客也可以使用星野集團在此區管理經營的溫泉蜻蜓之湯、榆樹小鎮等設施。

虹夕諾雅輕井澤

輕井澤最頂級的飯店，一進到飯店園區內就仿佛來到市外桃源。

被綠意環繞的虹夕諾雅房型都是一棟棟飄在湖面上的獨立小屋，入夜點燈後氣氛更佳迷人。不管是建築或是美食以及用心待款的服務，都可謂「和」的集大成。

網友評價：綜合評分 9.2

交通：由JR輕井澤站搭乘信濃鐵道至「中輕井澤」站，下車後搭乘接駁車4分鐘

參考價格：每人69,995日圓起～

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輕井澤 虹夕諾雅 溫泉

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