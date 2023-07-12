去輕井澤玩要住哪裡？輕井澤飯店精選8間+3大熱門住宿區域完全攻略(上)

【撰文:Anita/ 窩日本】

輕井澤距離東京只有一個多小時的新幹線車程，雖然可以當天來回旅遊，但是這裡可避暑滑雪也可賞楓逛街，適合不同年齡層不同季節的人來玩。建議大家可以選一間輕井澤的人氣飯店住宿一晚，更能感受輕井澤度假魅力。

輕井澤住宿住那裡？

輕井澤整體面積約半個台北市大，約略可劃分為新輕井澤、舊輕井澤、中輕井澤、南輕井澤、北輕井澤五大區塊，飯店多集中在交通較方便的新、舊、中輕井澤這三區，北和南輕井澤是以大自然觀光為主，也有少許的住宿，不過需要自己開車前往。

輕井澤在日本國內外都享有很高的知名度，在疫情前每年觀光人數竟多達850萬人，飯店可說是一房難搶。若是想到輕井澤度假，尤其是觀光旺季的夏季(避暑)和秋季(賞楓)，建議提早開始規劃，有空房就盡快出手訂下。

輕井澤的三大住宿熱門區域:

新輕井澤

由西武集團在JR輕井澤車站南口所作的一系列開發，包括占地廣大的OUTLET暢貨中心王子購物廣場與王子飯店，其所在與周邊區域稱為新輕井澤。

舊輕井澤

JR輕井澤車站北口，最早開發的輕井澤區域，好買好逛的舊輕井澤銀座通、觀光名所雲場池都在此區。

中輕井澤

星野渡假村總部所在地，高貴的虹夕諾雅、適合小資族的BEB5 、蜻蜓之湯、村民食堂、榆樹小鎮、高原教堂、石之教堂，為充滿星野風格的渡假區。

輕井澤住宿推薦–新輕井澤

新輕井澤區是交通最方便的地區，一出車站就是超大型的OUTLET，旁邊還有三棟王子飯店，不用擔心買太多要提回飯店很麻煩，逛街逛累隨時可以回飯店休息寄物。

OUTLET裡還有很多信州美食和伴手禮，可以一網打盡所有的輕井澤名產。

輕井澤王子飯店

在新輕井澤區有三間隸屬王子集團的飯店，集團所經營的滑雪場就在車站旁，住客可以享有滑雪優惠。

另外王子飯店裡附有高爾夫球場、溫泉大浴池，無論春夏秋冬都能夠玩得很盡興。雖然它距離車站有一小段距離，但是飯店附有至車站的免費接駁車，更棒的是只要在OUTLET購物就可以在服務處寄物，由專人送到你的飯店房間。

網友評價：綜合評分 8.4；交通便利度 8.1

交通：JR輕井澤站徒步25分鐘或搭乘接駁車5分鐘

參考價格：雙人房33,744日圓起～

輕井澤王子大飯店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤有豐富的自然風景，住進王子飯店西館的小木屋更能享受被大自然圍繞的舒暢感。

除了小木屋房型外，2021年4月新開了70間附有露台的雙床房的新客房樓“PREMIUM WING”，以及能感受到四季變化的帶有露天溫泉的溫泉樓“MOMIJI HOT-SPRING”。

網友評價：綜合評分 8.2；交通便利度 8.7

交通：JR輕井澤站徒步10分鐘或搭乘接駁車4分鐘

參考價格：雙人房25,888日圓起～

Hotel Indigo Karuizawa

2022年2月才開的全新飯店，設備新穎不在話下，在此下榻就有如住進豪華別墅般的享受。

整體空間以木頭為基底，房間採用和、洋參半設計，時尚簡約當中流露出不凡氣勢。飯店正好在淺間山與王子購物廣場的中間，要逛街或是爬山都很方便。

網友評價：綜合評分 8.6；交通便利度 7.9

交通：JR輕井澤站徒步30分鐘或搭乘接駁車7分鐘

參考價格：雙人房32,200日圓起～

輕井澤住宿推薦–舊輕井澤

當年從加拿大來到輕井澤的傳教士亞歷山大蕭被這裡的良好氣候和悠美風景感到驚艷不已，不但到處和人宣揚輕井澤是很棒的避暑勝地，也在這裡開拓並建立了輕井澤蕭紀念禮拜堂。

住在這一區可以輕鬆地探訪輕井澤歷史，並可到最熱鬧的銀座通商店街買東西吃東西。

鶴屋旅館（つるや旅館）

鶴屋旅館創業已有400年的歷史，在江戶時期它以茶屋的身份開始營業，直到傳教士來到輕井澤開拓，才從茶屋轉型為旅館。

鶴屋的裡裡外外充滿濃濃大正浪漫風情，吸引了大文豪芥川龍之介、谷崎潤一郎、近代的遠藤周作、安岡章太郎來這裡住宿並發想作品。

網友評價：綜合評分 8.7；交通便利度 9.0

交通：JR輕井澤站搭乘輕井澤～北輕澤線公車至「聖保羅教堂」下車，下車後徒步7分鐘

參考價格：雙人房32,200日圓起～

還有更多輕井澤飯店留待下集再介紹囉~

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