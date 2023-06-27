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全新《寶可夢》登場！ ANA全日空「伊布彩繪機」第二彈公開 預計8月底啟飛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝ANA官網、ANA.台灣臉書
圖／翻攝ANA官網ANA.台灣臉書

超級可愛彩繪機再度登場！ ANA全日空和《寶可夢》的第二彈合作正式公開，全日空ANA最新寶可夢彩繪機「伊布彩繪機NH」，預計將於8/31啟航，寶可夢訓練師們趕緊追起來！

圖／翻攝ANA官網
圖／翻攝ANA官網

本次的「伊布彩繪機NH」為波音777-300ER機型（JA784A）執飛國際線，預計將於今年的8/31開始營運，目前公開的預定航線包括羽田至倫敦希斯洛、紐約、舊金山的歐美線航班，接下來有機會飛往歐美旅遊的寶可夢迷們可特別關注！

ANA全日空聯手「The Pokemon Company」的飛翔皮卡丘計畫，選擇了人氣寶可夢「伊布」作為第二彈彩繪班機的主角，設計理念以「伊布進化成各種寶可夢的潛力」打造，而兩面的機身不只繪製了伊布，還有進化後的水伊布、雷伊布、火伊布等。

圖／翻攝ANA官網
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而內裝設計也與第一彈的「皮卡丘彩繪機NH」相同，於紙杯、紙巾、頭枕套、空服員圍裙都能看到飛翔皮卡丘的元素，還有機內播放的專屬最佳背景音樂，另外，為滿足搭乘伊布彩繪機的乘客們，全日空也特別製作了「伊布的原創登機證」(成品尚未曝光)，值得各位訓練師們一同期待！

圖／翻攝ANA.台灣臉書
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圖／翻攝ANA.台灣臉書
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