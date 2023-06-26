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抹茶版「東京芭娜娜」7月獨家開賣！只有成田與羽田機場吃得到必買

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／來自株式会社グレープストーン
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東京芭娜娜」一直以其香蕉形狀的彎月蛋糕為人所熟知，常常印有各種可愛圖案。現在正式與知名京都抹茶名店「伊藤久右衛門」攜手合作推出了茶口味版，七月中正式開賣。一定要吃起來了。

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抹茶口味將以宇治抹茶作為主要抹茶基底，配上新鮮奶油製成，除了抹茶外衣，內餡也是滿滿抹茶味，絕對推出會讓「抹茶控」愛不釋手，配上日本和服元素外包裝，七月推出後肯定形成搶買風潮。

圖／來自株式会社グレープストーン
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每到日本就必買的伴手禮「東京芭娜娜」，過去以香蕉形狀伴隨圖案與卡士達內餡著名，這回與「伊藤久右衛門」抹茶名店推出抹茶版芭娜娜，並確定將於7月19日正式在東京成田和羽田機場獨家開賣，真的必吃了。日韓旅遊風潮，下次到日本一定要買一盒吃吃看了。

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