統統要蒐集！「鶴茶樓 X SHOP1107」台韓跨界合推「超萌聯名杯＋8款周邊」，還有150公分可愛立牌必拍

跨國聯名又來囉！台灣手搖品牌「鶴茶樓」本次攜手韓國文創超萌插畫「Shop1107」推出一系列療癒周邊，不僅讓粉絲們在台就能買到超可愛商品，還有聯名杯款可以蒐集，6/27周邊開賣再送聯名貼紙，送完為止，粉絲們手慢就沒有啦！

圖／鶴茶樓提供

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台灣人氣手搖「鶴茶樓」與韓國文創插畫品牌「Shop1107」聯名合作，將於6/27萌翻上市，兩品牌抱持相同理念，跨界推出「鶴茶樓 X SHOP1107」聯名杯款，有500ml藍款、700ml黃、粉、紅款，隨機出杯，等你來蒐集拍照。

此外，聯名周邊更是最大亮點，本次一口氣推出8款新商品，包含主打「不鏽鋼環保杯」、淺水布杯套、絨毛抱枕、環保購物袋等超實用周邊，搭配可愛插圖，每次用都好療癒。值得注意的是，活動期間於鶴茶樓單次消費滿98元即可加購周邊，每人限購一項，最多限加購2項，消費金額則須達196元，相關加購詳情以鶴茶樓門市公告為主。

圖／鶴茶樓提供

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為因應周邊開售與聯名好消息，6/27聯名上市當日，凡購買周邊並加入鶴茶樓官方LINE，即可獲得聯名貼紙乙張，每人限贈一張。除此之外，鶴茶樓也將在每家門市擺放三款狗狗人形立牌，其中最大隻高達150公分！快去尋找超大立牌、打卡拍起來。

圖／鶴茶樓提供

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