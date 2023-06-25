比肯德基好吃！網傳「全家葡式蛋塔」更美味　網讚聲一片：是真的

比肯德基好吃！有名網友在超商資訊臉書社團分享一款堪稱「比肯德基還好吃」的蛋塔，原PO表示自己也是聽說，因為不信而買來嘗試，沒想到竟「一吃上癮」，就連家裡小孩也都大讚「比肯德基蛋撻還要好吃」，也引來其他吃過的網友回應「真的好吃」、「而且是現烤出爐的都超香」。

圖／肯德基提供

全家葡式蛋塔贏了！網上傳言「全家葡式蛋塔比肯德基還好吃」，一名網友不信便買來試吃，沒想到一吃上癮，且除了原PO外，家裡小孩也都讚「比肯德基蛋撻還要好吃」，證實了傳言。另外，也有不少吃過全家葡式蛋塔的網友分享「全家的蛋塔真的好吃」、「這個超好吃！不油不膩，不知不覺就吃光光了」。

此外，也有網友認為肯德基蛋撻比較美味、比較實在，不過也因為原PO及部分網友的推薦，讓不少尚未品嘗過的朋友躍躍欲試。值得注意的是，由於不是每家全家都有販售，因此想要嘗鮮還需碰碰運氣，或至全家官網、APP查找「現烤點心」販賣門市。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳品蓁)

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