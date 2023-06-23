快訊

King Gnu、Phum Viphurit助陣金曲獎 名單曝光粉絲嗨翻

午後對流雲系發展旺 台北等5縣市大雨特報

MLB／國民教頭領先全球！竟趴在地上抗議好球帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這顆蛋超療癒！ 「荷包蛋水母」推特暴紅 日水族館還每週開直播

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
荷包蛋水母在日本爆紅。圖／翻攝ゆほ推特
荷包蛋水母在日本爆紅。圖／翻攝ゆほ推特

水中出現荷包蛋，竟還特別美！ 近日在日本Twitter圈出現了一個爆紅的「荷包蛋」照片，看似荷包蛋形狀的生物其實是一隻水母，超可愛又療癒的模樣，瞬間就引起不少網友的關注。

日本網友ゆほ在推特貼出兩張樣貌略新鮮的「荷包蛋」的照片，中間有黃色隆起、帶點微微的透明感，這其實是一隻活生生的水母，推主表示「荷包蛋水母，真的是荷包蛋，好希望粉絲們都能看到現場的實況」。

荷包蛋水母在日本爆紅。圖／翻攝ゆほ推特
荷包蛋水母在日本爆紅。圖／翻攝ゆほ推特

截至目前，該推文已被轉推2萬4千次，獲得超過8萬1千次的喜歡，該網友還加碼分享了加茂水族館YOUTUBE頻道，提到照顧荷包蛋水母的是「鶴岡市立加茂水族館」，每周會特別為荷包蛋水母開直播，讓大家即使不便前往，也都能在網路上體驗荷包蛋水母的魅力。

然而，這個造型完美、有著飽滿蛋黃色澤，簡直令人垂涎的「水波蛋」，在台灣的屏東海生館也有展出，超療癒的水母有著俏皮「荷包蛋水母」名稱，也讓海生館增添一處網美拍照打卡亮點。

圖／屏東海生館提供
圖／屏東海生館提供

延伸閱讀：

日本越洋航空桃紅鯨鯊彩繪機 端午節包機飛抵台灣

端午連假爽玩「樂園優惠」！ 壽星免費、穿比基尼不用錢、12歲以下99元、對中5碼門票只要5元

水族館

相關新聞

2023大阪環球影城住宿「京阪環球塔酒店」：環球影城步行7分鐘，雙人房型設施和地鐵交通路線分享！

udn走跳旅遊／強生與小吠 2023年疫情解禁之後小吠在四月中速速安排了一趟5天4夜的大阪自由行，其中一天的重頭戲當然就是要朝聖大阪環球影城最新的瑪利歐園區啦！考量到入園當天從原本的心齋橋地區飯

這顆蛋超療癒！ 「荷包蛋水母」推特暴紅 日水族館還每週開直播

這顆蛋特別美！ 療癒「荷包蛋水母」暴紅 日水族館還每週開直播

2023年東京迪士尼夏季特別活動將登場！水上逗趣船、特別版飛濺山、還有…

東京迪士尼園區除了正在歡慶40周年紀念外，2023年的夏季特別活動也宣布將在7/4開跑囉

東京北海道渡輪船Sunflower號 「美食＋桑拿＋日出」等療癒玩法盤點！

東京北海道之間的移動，能坐飛機，又為何要坐船？在如今繁忙過頭的現代，坐船旅行有種格外的復古情懷，見識到平日陸上及空中難以感受到的體驗，更因為船行略緩的特質，讓人能自日常的繁忙中緩下來，以調整步調。搭乘

寶可夢夥伴們「成田機場」大集合！一起來尋找寶可夢的身影～

日本成田國際機場為了推動「飛翔皮卡丘計畫」，在成田機場內設置了多處皮卡丘與其他寶可夢夥伴們的身影，一起來找找看寶可夢們究竟在哪裡，讓他們陪伴你的旅程吧！

關東乘船交通指南！東京北海道渡輪船「Sunflower號」

東京大都會的繁華、北海道的自然風光，都想在一趟旅程中同時享盡？或許你可以規劃一趟從東京飛進，從札幌飛出的旅程。若你恰巧又曾經想要嘗試搭船旅行，那麼往返於關東茨城大洗與北海道苫小牧之間的渡輪商船三井Su

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦