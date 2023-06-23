這顆蛋超療癒！ 「荷包蛋水母」推特暴紅 日水族館還每週開直播

水中出現荷包蛋，竟還特別美！ 近日在日本Twitter圈出現了一個爆紅的「荷包蛋」照片，看似荷包蛋形狀的生物其實是一隻水母，超可愛又療癒的模樣，瞬間就引起不少網友的關注。

日本網友ゆほ在推特貼出兩張樣貌略新鮮的「荷包蛋」的照片，中間有黃色隆起、帶點微微的透明感，這其實是一隻活生生的水母，推主表示「荷包蛋水母，真的是荷包蛋，好希望粉絲們都能看到現場的實況」。

荷包蛋水母在日本爆紅。圖／翻攝ゆほ推特

截至目前，該推文已被轉推2萬4千次，獲得超過8萬1千次的喜歡，該網友還加碼分享了加茂水族館的YOUTUBE頻道，提到照顧荷包蛋水母的是「鶴岡市立加茂水族館」，每周會特別為荷包蛋水母開直播，讓大家即使不便前往，也都能在網路上體驗荷包蛋水母的魅力。

然而，這個造型完美、有著飽滿蛋黃色澤，簡直令人垂涎的「水波蛋」，在台灣的屏東海生館也有展出，超療癒的水母有著俏皮「荷包蛋水母」名稱，也讓海生館增添一處網美拍照打卡亮點。

圖／屏東海生館提供

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