端午連假爽玩「樂園優惠」！ 壽星免費、穿比基尼不用錢、12歲以下99元、對中5碼門票只要5元

端午連假接著夏至的到來！ 想要趁假期出遊的朋友快看，為大家整理5大「樂園優惠」，穿3點式比基尼可免費入場六福水樂園，麗寶樂園優惠12歲以下99元，還有身分證拿出來，劍湖山世界對中4個「5」可免費入園、義大則是對中5個「0或1」優惠票價只要5元，更特別招待當月壽星免費入園！

→六福村

圖／六福旅遊集團提供

六福村自6/22至6/25推出「身分證號碼含5」，門票票價555元優惠；六福水樂園自6/17至6/30前身「穿三點式比基尼」免費入場；6/17起至9/10止也有現場購票優惠價，只要你符合「有鮪魚肚」、「穿比基尼」或「穿藍白拖」，即可享優惠票價399元。

圖／六福村提供

還有桃竹苗縣市鄉親享門票299元優惠；設籍龍潭、關西之旅客於9/10前享門票199元優惠；秀出直徑15公分以上紋身或著露肚臍裝，享六福水陸雙樂園全票優惠799元，再加贈100元餐飲商品兌換券！

→劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供

劍湖山今年特別選在端午連假全面開放水樂園，以及6/22至6/25推出「歡樂慶端午 有5最優惠」活動，只要民國生日數字中有「5」，憑證購票即可享優惠：一個5享399元、二個5則享299元、三個5的只要99元，而擁有四個「5」的民眾，劍湖山世界將招待你免費入園玩一整天！

→小人國

小人國自6/22～6/25 推出端午連假限定優惠，凡未滿12歲憑健保卡購票即可享優惠票價250元、滿12歲以上購票享750元，至於未滿3歲則開放憑健保卡免費入園，連假期間讓親子消暑還搶先開放「WOW 轟浪水樂園」。

圖／小人國提供

→麗寶樂園渡假區

「馬拉灣」水樂園則已於5/27開園，端午連假麗寶樂園渡假區探索世界、馬拉灣端午連假，自6/22至6/25，推出連假專屬優惠「12歲以下99元」，更針對不想早起的遊客推出月光票，只要於下午4點後入園，兩人只要499元。

→義大遊樂世界

義大遊樂世界自6/22至6/25推出端午連假優惠，只要身分證字號有0或5即可享門票優惠，中1碼550元、中3碼350元以及中5碼5元。

另外，義大遊樂世界到年底還有壽星優惠，「當日壽星」可享免費入園，而6月底前平日來義大遊樂世界，身分證有6者也有優惠價699元，再加碼送100元義大Outlet美食抵用券，假日身分證開頭為E、D、A者則有599元優惠，7/1至9/2學生憑證購票挑戰價599元，讓您整個夏天隨時來義大都能優惠玩瘋。

圖／義大遊樂世界官網

圖／義大遊樂世界官網

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