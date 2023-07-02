9家「富士山河口湖飯店」懶人包！ 各類型住宿攻略一次收藏~(下)

文接"9家富士山河口湖飯店懶人包–各類型一次攻略(上)"，本文將繼續介紹5間河口湖的推薦飯店

河口湖住宿推薦–5萬日圓以上奢華飯店

這些飯店大多聚集在淺川溫泉街及河口湖北面，可以同時看見富士山和河口湖，所以價錢也相對地較高，但難得能擁有這樣欣賞絕景的機會還是很物超所值的。

5.（A區）星野富士

作為日本奢華飯店集團的龍頭，在河口湖這樣的一級觀光地當然少不了星野飯店。

和一般星野飯店的風格很不同，這裡是採獨特的奢華露營GLAMPING旅宿模式，給客人用的袋子、杯子等小物都很有露營風。而且不管是哪種房型，全部都有獨立陽台及富士山景。(詳細遊記請參考: 河口湖星野富士奢華露營風Glamping旅宿體驗分享！河口湖畔盡享無敵富士山景！)

交通：從河口湖車站搭乘河口湖周遊巴士在「自然生活館」下車徒步8分鐘

參考價格：雙人房160,000日圓起～

6.（A區）秀峰閣湖月

秀峰閣湖月是河口湖地區最知名的老牌高級旅宿，所有和室的房間都擁有仿佛站在正中間看富士般毫無遮蔽的絕佳視野，天氣好的時候還能看到「逆富士」。夏天舉辦花火季的時候也可以在房間觀賞，不用出去人擠人。

網友評價：綜合評分 9.3；交通便利度 10

交通：從河口湖車站搭乘河口湖周遊巴士在「久保田一竹美術館」下車徒步1分鐘（飯店有接駁巴士）

參考價格：雙人房50,000日圓起～

7.（D區）露天風呂の宿 夢殿

雖然飯店位子不是直接就在河口湖畔，也不能看到富士山，但是有如宮殿般的建築物，每個房間有附有露天溫泉池，營造出令人如夢似幻的度假氛圍，絕對能放鬆心情好好享受。

房型的樣式選擇很多，有和式有洋式，VILLA型可容納至4人，可以和親朋好友一起去度假。

網友評價：綜合評分 9.1；交通便利度 8.5

交通：從河口湖車站搭乘河口湖周遊巴士在「大木」下車徒步3分鐘（飯店有接駁巴士）

參考價格：雙人房51,340日圓起～

河口湖住宿推薦–鄰近車站交通便利飯店

這一區的飯店的主要賣點就是交通便利，大部分都位於車站或主題樂園附近，徒步就可到目的地，適合不喜歡坐接駁車，或者想把握在主題樂園每分每秒的人。

8.（D區）富士急樂園飯店

富士急樂園是日本最刺激的遊樂園，也是年輕人的最愛，它距離河口湖和網美拍照聖地富士吉田只要搭一站電車就到。(富士急樂園的最新詳細攻略也一起收下吧~)

如果想要盡情地在樂園內瘋狂玩一天，隔天再去河口湖旅遊的話，不如就選擇直接住在樂園的飯店內吧！飯店內還有專門為親子而設的房型，適合全家大小一起來。

網友評價：綜合評分 8.7；交通便利度 9.1

交通：從河口湖車站搭乘富士回遊電車在「富士急樂園」下車

參考價格：雙人房 25,986日圓起～

9.（D區）THE GARDEN

從河口湖車站出來只要走8分鐘就能抵達THE GARDEN，正對著富士山的的它，所有房間都有大片落地玻璃窗並正對著富士山。坐公車就能很方便地抵達河口湖，飯店也另外有腳踏車租借服務給想探索附近地區的旅客。

網友評價：綜合評分 8.9；交通便利度 7.8

交通：從河口湖車站徒步8分鐘

參考價格：雙人房23,521日圓起～

看完了這篇，相信大家對河口湖住宿有了更深入的了解。那就祝福大家能順利找到最適合的飯店，欣賞到最夢幻的富士山囉~

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