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9家「富士山河口湖飯店」懶人包！ 各類型住宿攻略一次收藏~(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

位於日本最具代表性的地標與精神象徵的富士山腳下，山梨縣河口湖是永遠不墜的超人氣觀光景點，想要盡情欣賞到富士山的好風光就一定要到河口湖住一晚。快將這篇河口湖住宿攻略收藏起來吧！

河口湖住宿推薦地圖

河口湖主要住宿集中在淺川溫泉街（Ｂ區）及河口湖北面(圖中紅色區塊的Ａ區），有的飯店甚至可以看到湖面倒映出的「逆富士」絕景。大多數飯店都配有接駁車，抵達車站後通知飯店就立刻會有人來接，不用太煩惱交通問題。

河口湖飯店可以概分為以下四區：

河口湖住宿推薦地圖

A區(河口湖北面)

可見到全景無遮蔽富士山與逆富士機率最高的區域。飯店的選擇相對較少，幾乎都是較高級奢華的飯店，例如著名的星野(虹夕諾雅)富士、秀峰閣湖月就位於此區。

但要注意有的飯店雖然在這一面，但因為離河口湖有一段距離，雖然可以同時看到富士山和湖面，但因為距離太遠所以不一定會看到逆富士。

B區(淺川溫泉街)

離河口湖溫泉街近，因此周邊有較多的商店與餐廳，相對繁華也方便。B區大部分飯店都能同時欣賞到富士山、河口湖與逆富士，但由於角度關係，富士山的一角會被遮蔽到。越靠近「河口湖大橋」富士山被擋到的部分越少，但房價也相對會較高。

C區(河口湖南面)

面向河口湖、背對富士山，雖然只能選擇看山景或湖景，但是房價比A、B區划算非常多，要找平價住宿就要找這區。

D區(車站附近)

在「富士急樂園」或「河口湖車站」附近的住宿，交通非常便利。

本篇將飯店區分為每晚「2萬日圓有找的平價飯店」、「5萬日圓以上奢華飯店」與「近車站交通方便」三類型，大家可以依自己的需求找尋理想的河口湖住宿。（以上均為雙人房價位）

河口湖住宿推薦–2萬日圓以下平價飯店

河口湖地區的飯店幾乎都是有VIEW的，較平價的飯店並不是因為老舊或是環境不優，僅可能是它們只有單純山景或湖景，但是一樣有景，且設備和服務都在高水準之上。

1.（C區）湯霧富士之宿 大池飯店

飯店分為低樓層與高樓層，高樓層的山景房打開窗就能看到富士山，因此非常地有人氣。即使房內看不到，從大浴場也能看到迫力十足的富士山就近在眼前。

溫泉分成多個泉池，喜歡泡湯的人可以花上許多時間在這裡慢慢入浴與欣賞風景。

網友評價：綜合評分 8.2；交通便利度 8.3

交通：從河口湖車站徒步16分鐘或搭乘河口湖周遊巴士在「乳ヶ埼」下車徒步6分鐘（飯店有接駁巴士）

參考價格：雙人房18,500日圓起～

2.（C區）Fuji View Hotel(富士 ビュー ホテル)

既然叫作富士VIEW，當然一定要能看得到富士山！山和河口湖景只要在房間就能盡收眼底。

飯店的占地很大，有高爾夫球場、網球場等娛樂休閒設施。充滿日式風情的庭園種植了許多櫻花樹，櫻花季時能看到絕美的景色。

網友評價：綜合評分 8.4；交通便

3.（B區）新世紀飯店(Hotel New Century)

飯店位在河口湖最熱鬧的淺川溫泉街上，雖然不是非常新穎，卻是在河口湖畔的絕佳所在，可以從房間窗戶和露台同時看到湖和富士山，天氣好的時候還可以看到傳說中的「逆富士」顯影在湖面上！

雖然左邊會被山遮掉一小角，但仍然無損於景色之美。

網友評價：綜合評分 8.8；交通便利度 8.9

交通：從河口湖車站搭乘河口湖周遊巴士在「淺川溫泉街」下車徒步2分鐘（飯店有接駁巴士）

參考價格：雙人房29,193日圓起～

4.（A區）河口湖班鄉間別墅酒店

屬於豪華露營型Glamping的住宿，每一棟都是獨立的別墅，每棟大小不一樣，最多甚至有能容納50人的房型，適合團體旅行或是在這裡舉辦婚禮等活動。可以享受到不被打擾到的度假時光。室內和室外公共浴池均可欣賞富士山和河口湖的美景。

網友評價：綜合評分 9.0

交通：從河口湖車站搭乘富士山-甲府巴士在「Oohinoki」下車徒步11分鐘

參考價格：雙人房16,191日圓起～

請繼續閱讀下集，有另外5間河口湖特色飯店介紹喔~~

窩日本推薦閱讀：【2023輕井澤住宿推薦】12家高評價、超人氣輕井澤飯店+3大熱門住宿區域完全攻略　

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