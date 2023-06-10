迪士尼「免費快速通關票」回歸！40週年夏季限時14項熱門設施不用花錢排隊

東京迪士尼樂園為了與熱愛全球粉絲共同慶祝40週年，近日宣告推出一項驚喜好康，就是將在今年夏季限時免費提供「東京迪士尼40週年快速通關票」，直接免費爽玩14個熱門設施，完全不需花大錢排隊，真的該搭配便宜機票衝了！

圖／記者陳睿中攝影

圖／取自東京迪士尼官網

其實東京迪士尼樂園的票價和排隊機制在全球都是令人關注的議題。過去「免費快速通關票（FastPass）」的取消改為付費制後獲得不少的討論，然而，為了迎接40週年的到來，宣布今年夏天將恢復免費快速通關票，涵蓋14個熱門設施，包含「迪士尼樂園」和「迪士尼海洋」園區統統都有。遊客將無需支付任何費用，就可馬上體驗這些受歡迎的遊樂設施。

圖／取自東京迪士尼官網

雖然確切的免費快速通關票實施時間尚未公布，但東京迪士尼樂園已提前公布了適用的14個設施，其中「迪士尼樂園」園區包含「太空山」、「巨雷山」、「小熊維尼獵蜜記」和「幽靈公館」等被列入；至於「迪士尼海洋」園區則包含「水上逗趣船」、「印第安納瓊斯冒險旅程：水晶骷髏頭魔宮」、「神燈劇場」和「忿怒雙神」等。經典設施過去都常常造成排隊人潮，現在恢復限時免費通關，將有機會更早玩到，因此，如果正好計劃造訪日本東京，不妨安排迪士尼樂園，好好玩一波。最新資訊再透過官網查詢。

圖／取自東京迪士尼官網

圖／取自東京迪士尼官網

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