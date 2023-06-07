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探索咖啡之魂！京都「here Kyoto」首家海外分店進軍台南

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自 here.kyoto_kiyomizu
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台南將迎來京都的咖啡品牌且海外分店首進軍台灣！京都知名咖啡品牌「here Kyoto」確定即將在台灣開設首家海外分店，絕對會讓咖啡愛好者經驗！尤其這個消息一經宣布，立即引起了廣大粉絲的熱烈討論。

圖／翻攝自here.kyoto_kiyomizu
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「here Kyoto」咖啡品牌來自於日本京都，而且是年Coffee Fest世界拉花大賽冠軍山口淳一所創辦，自2014年之後並經歷多年的咖啡經驗，包含曾遊歷於中東、歐洲、菲律賓、東南亞、香港、中國和美國等地，2019年他終於創立了咖啡品牌「here」，據點主要以京都為主，像是西洞院和清水寺都能看見它的蹤影。餐點包含經典咖啡與可麗露、無麩質夾餡蛋糕以及義大利咖啡甜點Affogato阿芙佳朵等。

圖／翻攝自here.kyoto_kiyomizu
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而「here Kyoto」近日正式宣佈將進軍台灣，且是海外首店！尤其選擇了一個與京都相似、具有悠久歷史文化底蘊的城市台南，更別具意義，新店舖主打舊城區的建築設計為基礎進行改造，未來將與更多咖啡愛好者們分享。最後據官方透露，目前店面選址於台南舊城區，具體位置於確認後由店家公布，敬請期待官方Instagram並追蹤留意後續更新。

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here Kyoto

官網：https://www.instagram.com/here.kyoto_kiyomizu/

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