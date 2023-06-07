賣爆了！麵屋武藏「麵王限定麵」太熱銷停售一日　今下午5點起恢復供應

標榜每家分店都有各自特色的拉麵店「麵屋武藏」日前推出「麵王大對決」，分別有四家門市推出四款獨門拉麵口味，讓各個分店擁有自己的專屬特色與獨創滋味。而「麵屋武藏」本店所販售的「麵王限定麵」竟因太過熱銷導致6/6暫停供應，讓先前品嘗過的網友表示「還好有吃到」。

圖／麵屋武藏粉絲頁

圖／麵屋武藏粉絲頁

拉麵店「麵屋武藏」舉行「麵王大對決」，由四家門市推出四款獨創拉麵進行比拚，像是青花椒麻叉燒雞湯拉麵、魚貝蝦鹽味拉麵、柚夏-葡萄柚清雞湯拉麵、蟳貝鹽味拉麵等口味。沒想到本店參與麵王對決推出的限定麵「蟳貝鹽味拉麵」因銷售超出預期，而在6/6暫停供應一天，另於6/7下午五點起恢復供應，讓人直呼「賣爆耶」。

「麵屋武藏」本店推出的限定麵「蟳貝鹽味拉麵」使用店家傳統W湯頭及嚼勁粗麵，搭配蟳蟹黃所提煉出風味油，融合頂級藍蟹與干貝土雞湯熬製出的精華湯頭，加入竹蛤提升鮮度，而成就成這碗「升級版鹽味拉麵」。

圖／摘自麵屋武藏粉絲頁(網友Simon Hsu)

圖／摘自麵屋武藏粉絲頁(網友尹聖鈞)

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