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海景第一排配美食！三芝童話咖啡館＆芝蘭公園：「整隻軟殼蟹的牛肉漢堡」及各種創意料理必嘗

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

三芝淺水灣 海景第一排的景觀咖啡館很多，不知道要選哪一家嗎？我推薦這家，除了有海景以外還有好吃的美食，其中最推薦有整隻軟殼蟹的牛肉漢堡以及芋泥肉鬆披薩，既有創意又好吃，而且真材實料。

童話咖啡館｜交通位置

位於三芝淺水灣，芝蘭公園附近的海景咖啡館。

芝蘭公園

要去童話咖啡館路上會經過芝蘭公園，推薦可以順遊喔。

這裡的海有漸層藍，還有以婚戒為意象的裝置藝術以及海上觀景平台。

沿著水藍色的波浪長廊走進海中央，以360度無死角的遼闊視野，欣賞絕美海景及落日餘暉。

平台終點的浪漫裝置藝術就是超大型閃亮的婚戒，這裡挺適合求婚的。

廣場這裡有幾家貨櫃屋商店，但可能因為週一，幾乎都沒營業。

童話咖啡館

位於芝蘭公園開車不用幾分鐘就可以到的童話咖啡館。走入咖啡館後會看到另一個海景世界，根本海景第一排極致享受。

繽紛浪漫的配色，加上新北市政府輔導的雲朵、星球造型燈，瞬間讓店內氛圍提升不少，還有點可愛。

穿過座位區往後院走去，可以看到與店門口截然不同的風景。

幸運的遇到大藍天，可以看到淺水灣的漸層藍海。

原來貪圖冷氣想坐在室內，看到這片海景後，就決定坐在戶外了。

童話咖啡館｜MENU

主要提供義大利麵、漢堡、披薩、甜點、咖啡等飲品餐食。景觀餐廳價格都差不多這樣，但至少是好吃的啦，放心放心。詳細菜單可以參考這裡

大蒜麵包

老闆招待，這可不是市售的那種蒜泥，是店家自製的大蒜醬，而且真的吃得到大蒜原形的那種，蒜的很認真。

芋泥肉鬆披薩

這一區海景咖啡館非常競爭，沒有一點創意跟特色是很難殺出這片藍海，這芋泥肉鬆披薩就很得我心，有創意又好吃，加上腳踏車造型的披薩刀也超好玩。

這起司給的很大方，裡面的芋頭肉鬆料也是塞好塞滿，很好吃欸。

有整隻軟殼蟹的牛肉漢堡

這取名真的也是夠直白的。不過這一道真的必點，真的是有整隻軟殼蟹無誤。

而且炸的香酥美味，加上牛肉漢堡跟厚厚起司，份量厚實到讓人不知道從何吃起。

這軟殼蟹真的可愛死，而且不管調味還是口感都超好吃。

海景摩天輪拼盤

這道就噱頭為主啦！畢竟搭配海景的小摩天輪真的很可愛又好拍照，至於炸物部分有花枝丸、府城蝦捲、月亮蝦餅、唐揚魚塊、天婦羅蝦。

其實炸物是很好吃的，但我們更多是為了拍照而點。重點是摩天輪是真的可以轉，即使轉動炸物也穩穩的不會掉。

香蕉巧克力蜜糖塔

這道就中規中矩，是偏甜但還算好吃的蜜糖吐司。

很搭配漸層藍海景的調飲，超美但有點甜。

繽紛水果冰沙

很夏天的飲料，水果冰沙吃起來很過癮，捧著鳳梨喝有點帥氣。

第一次來三芝淺水灣看海，開心的狂拍照，這裡的海真的很藍欸。

這一整排都是海景咖啡館或餐廳。

來這裡看海真的很不錯，有吃有喝還能飽眼福，是約會的好地方。

童話咖啡館

地址：新北市三芝區土地公坑54-2號

電話：02-26369650

時間：中午12:00 – 晚上8:00

粉絲團：童話咖啡館 | Xinbei | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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