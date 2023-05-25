東京5月景點推薦！芝公園玫瑰與東京鐵塔 同場加映增上寺

韓國有南山首爾塔，東京則有東京鐵塔（我個人對晴空塔其實有點失望⋯⋯）。

建於1958年的東京鐵塔，最早是電視台的電波塔。如今作為東京的地標受到許多人的喜愛，也是東京觀光的熱門景點。

而就在東京鐵塔附近的芝公園和增上寺，是拍攝東京鐵塔的好地方。

芝公園是賞東京鐵塔的名所，不僅可以近距離看到東京鐵塔，還能連同城市公園的景色一起帶入，在韓國的日本旅遊愛好者的圈子裡也十分有名。

當然，不排除還是有人聽到「芝公園」會沒什麼概念——其實它是和上野恩賜公園一樣歷史悠久的公園。而每年5月玫瑰花季節時，這裡能見到很多玫瑰花，而且還能拍到玫瑰與東京鐵塔的美照。

從大門站的A4出口出站，來到公園入口，就可以看到可愛桃紅色的玫瑰拱門——這裡就是能拍到東京鐵塔和玫瑰的著名拍攝點。

就是從玫瑰拱門中間拍東京鐵塔，可說是經典角度，而且是玫瑰季節限定的美景。如果有在這個時節前往芝公園，可真的要拍好拍滿。

賞花很認真的日本

說起日本賞花，總是會先想到櫻花。但到日本實際旅遊生活後，我發現他們對賞所有的花都很認真，不僅僅是櫻花。到日本玩的時候，真的很推薦到各地賞花景點走走，通常你不只可以賞花拍照，還能品嚐到相關美食。

芝公園

地址：東京都港区芝公園4丁目10−17

營業時間：24小時

官方網站

東京鐵塔周邊的第二個熱門景點是芝公園旁的增上寺。擁有 600 年曆史的古剎吸引很多觀光客前來朝聖，再加上交通便捷，可說是通往東京鐵塔的一條秘徑。

古老沈穩的增上寺，周圍被各種現代建築圍繞，拍起來是不是有種奇妙的反差感？

風車

如果你去過增上寺，你可能也有注意到這一群戴著小紅帽拿著小風車的小地藏菩薩，但你知道他們是有什麼特殊的意義嗎？

他們是為了祈願孩子們平安成長的存在，不只祈願順利誕生在世上的孩子們，也包括了沒能順利出生的孩子們。據說，小風車轉動時，彷彿是往生的孩子來轉動風車似的。

（編按：增上寺同時也與幕府德川家頗有淵源，而境內的御守也受到不少喜歡日本歷史的朋友們歡迎。）

增上寺

地址：東京都港区芝公園4丁目7-35

社務所開放時間：9:00〜17:00

官方網站

儘管2013年東京晴空塔誕生後，東京鐵塔的人氣大不如前，可是象徵著東京浪漫的橙色燈光依然迷人。

從東京鐵塔的展望台俯瞰東京市景很有趣，但若能在傍晚藍幕的黃金時段，看著東京的華燈初上——那絕對會是讓你久久難忘的旅遊回憶。

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