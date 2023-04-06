快訊

美國天主教會的性侵檔案：逞慾半世紀超過600人受害

登記入帳2.0將於4月11日上線！傍晚6點前登記「6000元當天入帳」

蔡麥會美中台謹慎互動 風暴隱而未發

缺蛋還降價！ 連鎖餐飲「なか卯」招牌親子丼質量不變 價格優惠40日圓

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝なか卯官網
圖／翻攝なか卯官網

近期國內外都出現缺蛋問題，台灣部分店家因應選擇停售蛋商品，或是調漲部分價格，而日本同樣也面臨缺蛋狀況，不過，「なか卯(NAKAU)」連鎖餐飲店不但不漲價還將招牌親子丼調降40日圓，反其道而行只為了推薦店內招牌商品。

圖／翻攝twitter@nakau_info
圖／翻攝twitter@nakau_info

在全日本有470家店鋪，なか卯 NAKAU是日本連鎖平價家常料理店，以販售親子丼、烏龍麵、蕎麥麵、咖喱飯等商品為主，自1966年創立後遍及東京、大阪、廣島、北海道、仙台等。

NAKAU近日宣布，自4/6上午11時起，將店內招牌親子丼單點價格調降，小碗從450日圓調整為410日圓、大碗從560日圓調整為520日圓，調降後的小、中、大碗價格分別為410日圓、450日圓、520日圓，均為含稅價格，並且保證商品品質、用料、份量均不變。

なか卯 NAKAU業者指出，雖然雞蛋價格持續上漲，但該公司解釋說「我們希望更多人享受我們引以為豪的親子蓋飯。」招牌親子丼是店內最受歡迎的商品，為了讓更多人享用到這份料理，因此做出降價決定！

圖／翻攝twitter@nakau_info
圖／翻攝twitter@nakau_info

延伸閱讀：

日本吃烏龍麵！見菜單「玉」以為免費雞蛋 狂點3份糗大了

「開工日優惠」懶人包！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

烏龍麵 超商 星巴克 咖啡 北海道

相關新聞

缺蛋還降價！ 連鎖餐飲「なか卯」招牌親子丼質量不變 價格優惠40日圓

缺蛋還降價！ 連鎖餐飲「なか卯」招牌親子丼質量不變 價格優惠40日圓

在浪漫櫻花樹下騎乘水上自行車！星野集團BEB5土浦限定活動登場

茨城縣土浦，有一條國家認可的單車自行車道「筑波霞浦林林單車道」，可以說是自行車愛好者的天堂！為了讓單車旅人們在騎乘完後有更佳的休息空間，星野集團於2020年在土浦推出「BEB5土浦」飯店！

日本千葉最美「鬱金香節」已開跑！65萬株鬱金香花海超吸睛

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離成田國際機場車程約40分鐘，就能欣賞鬱金香盛開的歐風景色！千葉縣佐倉市的春季熱門活動「佐倉鬱金香節」，可說日本關東地區規模數一數二的鬱金香盛典，今年度在3/30～4/

歡慶迪士尼100周年！全新迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」在東京開幕

迪士尼一連串100周年紀念活動將會在日本展開，包括在東京表参道開設全新迪士尼主題咖啡廳，馬上來了解詳情！

百年町屋中的台灣人情味，2 間帶你探索古都靈魂的京都民宿：糸屋 ITOYA、樸宿 BOKUYADO

來到京都，應該都會聽過「西陣」這個名稱，但實際上目前並沒有以此為名的行政區，而「西陣」之名究竟從何而來？ 15 世紀，在日本幕府第八任將軍足利義政在任時，發生了一場「應仁之亂」（1467-1477）

成田機場塞爆！入境要排5小時 眾多苦主哀號：露宿機場地板

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行，其中日本就相當熱門。不過，大量旅客湧入日本似乎難以消化，許多苦主都在網路上分享機場的出關慘況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦