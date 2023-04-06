缺蛋還降價！ 連鎖餐飲「なか卯」招牌親子丼質量不變 價格優惠40日圓

近期國內外都出現缺蛋問題，台灣部分店家因應選擇停售蛋商品，或是調漲部分價格，而日本同樣也面臨缺蛋狀況，不過，「なか卯(NAKAU)」連鎖餐飲店不但不漲價還將招牌親子丼調降40日圓，反其道而行只為了推薦店內招牌商品。

圖／翻攝twitter@nakau_info

在全日本有470家店鋪，なか卯 NAKAU是日本連鎖平價家常料理店，以販售親子丼、烏龍麵、蕎麥麵、咖喱飯等商品為主，自1966年創立後遍及東京、大阪、廣島、北海道、仙台等。

NAKAU近日宣布，自4/6上午11時起，將店內招牌親子丼單點價格調降，小碗從450日圓調整為410日圓、大碗從560日圓調整為520日圓，調降後的小、中、大碗價格分別為410日圓、450日圓、520日圓，均為含稅價格，並且保證商品品質、用料、份量均不變。

なか卯 NAKAU業者指出，雖然雞蛋價格持續上漲，但該公司解釋說「我們希望更多人享受我們引以為豪的親子蓋飯。」招牌親子丼是店內最受歡迎的商品，為了讓更多人享用到這份料理，因此做出降價決定！

圖／翻攝twitter@nakau_info

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