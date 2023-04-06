「開工日優惠」懶人包！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

開工爽喝好康不厭世！結束5天的清明節連假，4大超商紛紛祭出的「開工咖啡優惠」，全家APP「隨買跨店取」推出中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6；星巴克限定一日好友分享日，從11點開始「買1送1」爽喝9小時；路易莎咖啡則推春日小確幸，兩日限定「全品項飲品、甜點和輕食88折」，上班族先買杯咖啡為自己加油打氣！

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至4/7推出「收心補元氣超值組合」多款CITY飲品組合價888元，CITY CAFE大杯美式35杯、大杯拿鐵23杯、珍珠奶茶22杯、香鑽水果茶18杯，或是冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰焙烤榛果風味拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡任選20杯，每種組合都只要888元。4月7日當天還有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶10杯優惠價400元、CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選買10杯送10杯。

全家

圖／全家便利商店提供

全家便利商店4/6開工日單日限定，會員APP「隨買跨店取」推出中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6超值好康，推薦搭配minimore甜點「法式千層蛋糕」、「抹茶千層蛋糕」同品項買2送1，另有極鬆餅買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6優惠。

萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富4/6開工當日於門市推出Hi Café大杯美式與大杯拿鐵同品項加10元多1件限定優惠，冰熱可任選。此外，4/6至4/9限時4天還推出Hi Café大杯特濃美式買7送5、大杯特濃拿鐵買7送4優惠，最多直接現省275元，約打5.8折。

OKmart

圖／OKmart提供

OKmart4/6開工當天推出「OKCAFE大杯莊園級美式/拿鐵買2送2」優惠活動，當天同步推出新「美味早餐Bar」系列，研發多款冷凍早餐品項，冷凍保鮮，微波後如同現烤出爐，購買新美味早餐Bar任一品項，搭配OKCAFE大杯莊園級美式/拿鐵，即享現折10元優惠。

星巴克

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克推出4/6限定一天好友分享日，上午11點到晚上8點「特大杯飲料買1送1」，至門市購買兩杯特大杯，且風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人最多買2送2。但買一送一不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

路易莎咖啡

圖／路易莎咖啡提供

路易莎咖啡於4/6、4/7推出開工日春日小確幸，兩日限定「全品項飲品、甜點和輕食88折」，但不包括手沖、餐食、部分商品，也不包含蛋糕、客製化特殊需求，例如加一份蔬菜、起司、濃縮等，不適用外送服務平台。

延伸閱讀：

．收假小確幸！「春陽茶事 x 樂事」連2日消費滿百送樂事餅乾，薯球、洋芋片搭「荔枝蜜烏龍」超涮嘴

．夯到每週多開一天！「總站夜市」5月起一週五天都能逛，台中人週一迺夜市首選