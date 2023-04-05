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收假小確幸！「春陽茶事 x 樂事」連2日消費滿百送樂事餅乾，薯球、洋芋片搭「荔枝蜜烏龍」超涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／樂事粉絲頁、春陽茶事提供
圖／樂事粉絲頁、春陽茶事提供

準備收假！放完連假收心不憂鬱，連鎖手搖品牌「春陽茶事」自4/6至4/7推出消費滿100元即贈「樂事洋芋片」的活動，包含「喀脆薯球」及「樂事自然滋味」等兩款熱銷商品隨機發送，喝手搖配零食，提升日常辦公室小確幸。

春陽茶事春季新品「荔枝蜜烏龍」。圖／春陽茶事提供
春陽茶事春季新品「荔枝蜜烏龍」。圖／春陽茶事提供

4/6、4/7兩日間，「春陽茶事」攜手「樂事洋芋片」推出限定活動，凡於活動期間至全台春陽茶事門市，單筆消費滿100元，即可獲得樂事人氣餅乾，有薯香濃郁的「喀脆薯球」及海鹽提味的「樂事自然滋味」兩款夯品隨機贈送，數量有限，送完為止。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

此外，春陽茶事另推薦手搖新品「荔枝蜜烏龍」，黑葉荔枝飽含獨特果香，配上甘美鹿谷烏龍茶，清爽解膩又有咀嚼感，搭配樂事人氣零食超涮嘴。快閃優惠只有2天，可要好好把握好康囉！

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

「春陽茶事 x 樂事」收假優惠資訊

活動日期：4/6～4/7

活動門市：全台春陽茶事門市

活動方式：於門市單筆消費滿100元，即贈「樂事自然滋味」或「樂事喀脆薯球」一包，共2款隨機發送，數量有限，送完為止

注意事項：本活動為門市限定，現場購買、春陽茶事LINE線上自取適用；外送及第三方外送平台不適用

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春陽茶事 手搖 餅乾 連假 LINE

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