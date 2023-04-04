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夯到每週多開一天！「總站夜市」5月起一週五天都能逛，台中人週一迺夜市首選
這夜市好夯，每週再多開一天！台中「總站夜市」宣布好消息，將自5/1起一週開五天，每週一、三、五、六、日營業，也預計成為台中市唯一「週一營業」的夜市，好吃好玩又好逛。有去過的網友分享「東西都蠻好吃的」，也有人表示「還想去」，從滿滿人潮就能看出「總站夜市」的高人氣。
敲碗成功！台中「總站夜市」將自5/1起一週開五天，每週一、三、五、六、日都有營業，提供大家美食、遊憩的好去處。開車前往附有專屬停車場，也建議多加利用大眾交通運輸。「總站夜市」佔地1800坪，擁有五星級親子友善廁所、全台唯一夜市貨櫃露台、離捷運站最近的夜市等特色，吸引不少人前往打卡、迺夜市。
此外，「總站夜市」於每週三、五推出打卡活動，凡於總站夜市內打卡，即可領取「免費飲料」或「20元消費券」，每日限量200份。吃喝玩樂一次搞定，台中人先開逛啦！
總站夜市打卡活動資訊
每週三、五 18:00-20:00「打卡送飲料」（至日出客棧領取）
每週三、五 20:00-22:00「打卡送20元總站夜市消費券」（至娃娃車Baby Cat賽道領取）
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