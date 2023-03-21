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台南「週六新夜市」來了！ 「全台最大媽祖廟」廟前廣場假日夜市 4／1起試辦登場
愛逛夜市的朋友一定要收藏！ 隱身在全台最大媽祖廟、每週四登場的「隱藏版夜市」已有三十年歷史，每到周四都吸引滿滿的人潮，帶來最新消息，廟方將於4月份起將試辦「週六新夜市」，讓大家也能在假日開逛，更向攤商們招手前三個月可享「免租金」優惠！
有「台版紫禁城」之稱的台南正統鹿耳門聖母廟是台灣建築面積最大的媽祖廟，擁有台灣最大的鹿耳門牌樓，以及台灣最高的千里眼、順風耳神將銅雕，廟前廣場的「週四大夜市」經營逾30年，是在地夜間最熱鬧的地方，而在媽祖與眾神前逛夜市，成為在地另類體驗。
有鑑於聖母廟週末人潮洶湧，眾多遊客反應假日來參拜時希望有市集可逛街購物、品嘗地方美食的需求。正統鹿耳門聖母廟預計試辦「週六新夜市」，將從4/1開始舉行，現場不僅有多家在地美食、購物攤位外，更邀請街頭藝人來表演，遊客可以在鹿耳門聖母廟美麗的夜景間聆聽音樂、品嚐美食，參拜兼觀光，讓香客與旅客們無論平日或假日都有機會開心地逛夜市。
鹿耳門聖母廟即日起進行「週六新夜市」招商，並佛心的推出試辦期間前3個月「免租金」的優惠，為了能永續經營，謝絕一次性攤位，且攤位數量有限，有興趣的業者動作要快。4/1起，台南將有新夜市了，把握清明連假納入台南旅行計畫逛起來！
正統鹿耳門聖母廟 廟前廣場夜市
地點：台南市安南區城安路160號
電話：06-257-7547
試辦：2023/4/1起
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